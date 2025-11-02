'सच हुई केजरीवाल की भविष्यवाणी...', AAP नेता ने रेखा गुप्ता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने भविष्यवाणी की थी कि अगर BJP सत्ता में आ गई तो ये लोग सभी सुविधाएं बंद कर देंगे। आज यह बात सच साबित हुई है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली की BJP सरकार ने दीवाली पर मोहल्ला क्लीनिक में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों को निकालने का काम किया है। सरकार ने अगस्त में 31 मोहल्ला क्लीनिक बंद किए और अब 170 मोहल्ला क्लीनिक बंद किए हैं।इन मोहल्ला क्लीनिकों में हर रोज लगभग 20,000 हजार लोग दवा लेने जाते थे लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर पायेंगे।

उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लीनिक के तमाम कर्मचारी CM रेखा गुप्ता से मिलने गए थे और अपनी नौकरी बचाने के लिए निवेदन किया था। उस समय रेखा गुप्ता ने कहा था कि वह आरोग्य मंदिर बनायेंगी तब सबसे पहले इन्हीं कर्मचारियों को रखा जाएगा। लेकिन इस बार भी उनकी बात झूठी साबित हुई है।