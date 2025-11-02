Language
    'सच हुई केजरीवाल की भविष्यवाणी...', AAP नेता ने रेखा गुप्ता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 05:08 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक बंद करने और कर्मचारियों को निकालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी सच हो रही है, जिसमें बीजेपी के सत्ता में आने पर सुविधाएं बंद होने की बात कही गई थी। भारद्वाज ने रेखा गुप्ता पर वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने कर्मचारियों को नौकरी देने का वादा किया था।

    सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता सरकार पर वादाखिलाफी का लगाया आरोप।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने भविष्यवाणी की थी कि अगर BJP सत्ता में आ गई तो ये लोग सभी सुविधाएं बंद कर देंगे। आज यह बात सच साबित हुई है।

    उन्होंने कहा कि दिल्ली की BJP सरकार ने दवाली पर मोहल्ला क्लीनिक में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों को निकालने का काम किया हैसरकार ने अगस्त में 31 मोहल्ला क्लीनिक बंद किए और अब 170 मोहल्ला क्लीनिक बंद किए हैंइन मोहल्ला क्लीनिकों में हर रोज लगभग 20,000 हजर लोग दवा लेने जाते थे लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर पायेंगे

    उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लीनिक के तमाम कर्मचारी CM रेखा गुप्ता से मिलने गए थे और अपनी नौकरी बचाने के लिए निवेदन किया थाउस समय रेखा गुप्ता ने कहा था कि वह आरोग्य मंदिर बनायेंगी तब सबसे पहले इन्हीं कर्मचारियों को रखा जाएगा। लेकिन इस बार भी उनकी बात झूठी साबित हुई है

    उन्होंने कहा कि ऐसे ही BJP ने 10,000 से ज्यादा बस मार्शलों को नौकरी से निकाला और कहा कि BJP की सरकार बनाओ, 90 दिन के अंदर नौकरी देंगे लेकिन आज उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है