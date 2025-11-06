नौ साल के मासूम पर जुल्म... दिल्ली में तीन किशोरों ने छत पर किया दुष्कर्म, धमकी देकर किया चुप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके में नौ साल के एक बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इलाके के तीन लड़के बच्चे को धमकाकर एक घर की छत पर ले गए और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद, तीनों ने उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बच्चा किसी तरह घर पहुँचा और अपने परिवार को घटना की जानकारी दी। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज किया गया। परिवार की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 13 से 16 साल की उम्र के तीन नाबालिग आरोपियों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

मध्य जिला पुलिस उपायुक्त के अनुसार, बच्चा अपने परिवार के साथ करोल बाग के देव नगर इलाके में रहता है। मंगलवार को वह अपने घर के पास खेल रहा था, तभी इलाके के ही रहने वाले तीन आरोपी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने पीड़ित को धमकाया, उसे पास के एक घर की छत पर ले गए और अपराध को अंजाम दिया।