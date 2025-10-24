पानी से भरे प्लॉट में खेल रही 6 साल की बच्ची की डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। प्रेमनगर क्षेत्र के रामा विहार में पानी से भरे प्लाट में डूबने से छह वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बताया जाता है कि बच्ची खेल रही थी, इसी दौरान पानी से भरे प्लाट में गिर गई।

काफी देर तक बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने पुलिस को सूचित दी। सर्च अभियान के दौरान प्लाट के पास बच्ची की चप्पल मिलने के बाद गोताखोर को प्लाट में उतारा गया। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया।