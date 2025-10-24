Language
    पानी से भरे प्लॉट में खेल रही 6 साल की बच्ची की डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:42 PM (IST)

    एक दुखद घटना में, दिल्ली के प्रेमनगर में 6 साल की बच्ची पानी से भरे प्लॉट में खेलते समय डूब गई। बच्ची अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी और गहराई का अंदाजा न होने के कारण वह पानी में डूब गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    Hero Image

    मृतक बच्ची प्रियांशी (फाइल फोटो), मोर्चरी के बाहर जमा प्रियांशी के स्वजन। जागरण

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। प्रेमनगर क्षेत्र के रामा विहार में पानी से भरे प्लाट में डूबने से छह वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बताया जाता है कि बच्ची खेल रही थी, इसी दौरान पानी से भरे प्लाट में गिर गई।

    काफी देर तक बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने पुलिस को सूचित दी। सर्च अभियान के दौरान प्लाट के पास बच्ची की चप्पल मिलने के बाद गोताखोर को प्लाट में उतारा गया। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया।

    यह दर्दनाक हादसा बृहस्पतिवार शाम रामा विहार के-ब्लाक में घटित हुआ। बच्ची का नाम प्रियांशी है और वह पहली कक्षा में पढ़ती थी। प्रियांशी के पिता मनोज जूता फैक्ट्री में काम करते हैं। वह पिछले चार महीने से परिवार सहित रामा विहार में किराए के मकान में रह रहे हैं।