दिल्ली को मिलेगा 53 किमी का साइकिल ट्रैक, CM रेखा गुप्ता ने DDA को दिया 3 साल का टारगेट

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में पिछली AAP सरकार जिस DDA पर बात भी नहीं कर पाई, अब बदल गई है और सत्ता में आई BJP सरकार DDA प्रोजेक्ट्स को लेकर मीटिंग कर रही है और अधिकारियों को निर्देश दे रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में अब तीन इंजन वाली सरकार है और सबका मकसद जनता के लिए काम करना है।

इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वजीराबाद यमुना ब्रिज से NH-24 और आगे कालिंदी कुंज बायोडायवर्सिटी पार्क तक प्रस्तावित 53 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक प्रोजेक्ट को लेकर एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की। केंद्र सरकार के तहत DDA इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है।

यह साइकिल ट्रैक यमुना के दोनों किनारों पर बनाया जाएगा और संभावित रास्तों से भी गुजरेगा। मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट में खास दिलचस्पी दिखाई और कहा कि यह दिल्ली के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि यह ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगा, कार्बन एमिशन कम करेगा और शहरी ट्रैफिक जाम को कम करेगा।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित साइकिल ट्रैक प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन प्लान नहीं है, बल्कि दिल्ली के पर्यावरण की रक्षा और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में हुई इस हाई-लेवल मीटिंग में DDA, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, रेलवे, एनर्जी डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) समेत सभी संबंधित डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में प्रोजेक्ट के फेज में कंस्ट्रक्शन, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, अप्रूवल की स्थिति और एक्शन प्लान पर डिटेल में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साइकिल ट्रैक प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि दिल्ली के पर्यावरण की रक्षा और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। अलग-अलग लेवल पर कोऑर्डिनेशन सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने सभी डिपार्टमेंट को इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देने और कोऑर्डिनेशन में कोई ढिलाई न बरतने के साफ निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार तीनों फेज का कंस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा तीन साल में पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी, ताकि दिल्ली वालों को इस प्रोजेक्ट का जल्दी फायदा मिल सके।

प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति प्रोजेक्ट को लागू करने के बारे में, प्रोजेक्ट को ज्यादातर डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिल चुके हैं। रेलवे अप्रूवल प्रोसेस अपने आखिरी स्टेज में है, और जल्द ही समाधान की उम्मीद है। प्रोजेक्ट के पहले फेज़ पर काम जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है, और इसे पूरा होने में एक साल का समय लगेगा। प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रोसेस पूरा हो चुका है, और कंस्ट्रक्शन शुरू करने की फॉर्मल तैयारियां आखिरी स्टेज में हैं।