Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में तेजी से बन रही वॉल-टू-वॉल सड़कें, CM ने विधायकों को दिए निर्देश

    By Dharmendra Yadav Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है, जिसमें धूल के प्रदूषण को खत्म करना सबसे अहम ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। फाइल फोटो

    बाहरी दिल्ली, बाहरी दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार राजधानी में प्रदूषण को असरदार और हमेशा के लिए कंट्रोल करने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। धूल के प्रदूषण को खत्म करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए, दिल्ली में वॉल-टू-वॉल सड़कें (फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज समेत पूरी सड़क का निर्माण) तेजी से बनाई जा रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने पिछली सरकार पर प्रदूषण से निपटने के लिए कोई ठोस प्लान न बनाने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदूषण कंट्रोल सिर्फ़ सरकारी कोशिशों से मुमकिन नहीं है; इसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी भी ज़रूरी है। लोगों को अपनी भूमिका समझनी चाहिए और धूल और धुएं को कम करने के लिए सही कदम उठाने चाहिए।

    शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान, उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने में धूल का बड़ा रोल है, और इसलिए, सड़क के किनारे धूल को हमेशा के लिए कंट्रोल करने के लिए वॉल-टू-वॉल सड़कें एक असरदार उपाय हैं। उन्होंने विधायकों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्रों में सड़कें बनाते या रिपेयर करते समय यह पक्का करें कि वॉल-टू-वॉल सड़कें बनाई जाएं। यह पक्का करने के लिए कि सड़क बनाने में कोई रुकावट न आए, विधायकों को खास तौर पर करोड़ों रुपये का फंड दिया गया है। प्रदूषण का पक्का हल निकाला जाएगा।

    CM ने शालीमार बाग में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया

    मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में सड़क बनाने, नाली की मरम्मत, सीवरेज, हाई-मास्ट लाइट लगाने, पार्क रीडेवलपमेंट और दूसरी नागरिक सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और निरीक्षण किया।

    मुख्यमंत्री ने BH ईस्ट ब्लॉक में नालियों और गलियों पर RMC के काम का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने CC ब्लॉक में नई पानी की लाइनें बिछाने, सड़कों और नालियों पर RMC के काम, पार्कों के डेवलपमेंट और नए CCTV कैमरे लगाने जैसे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने एक सीनियर सिटिज़न बिल्डिंग की स्थिति का निरीक्षण किया।

    मुख्यमंत्री ने साहीपुर गांव में तालाब की बाउंड्री वॉल बनाने, नई सीवर लाइन बिछाने और दूसरे डेवलपमेंट के कामों का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राजधानी के ग्रामीण इलाकों का पूरा विकास दिल्ली सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने BK 1 और BK 2 ब्लॉक में नई गलियों और नालियों का निर्माण, नई सीवर लाइन, हाई मास्ट लाइट, पार्कों का रीडेवलपमेंट, स्विमिंग पूल एरिया का इंस्पेक्शन, पुलिस कॉलोनी में सड़कों और नालियों का निर्माण और पार्क में जिम, प्ले स्टेशन और सोलर लाइट लगाने जैसे कई कामों का उद्घाटन किया।