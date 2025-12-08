दिल्ली में चांदनी चौक से हटाए गए 4,000 रिक्शे, यूनेस्को सम्मेलन के मद्देनजर राजधानी को चमकाने की कवायद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लालकिले में शुरू हुए यूनेस्को के ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के मद्देनजर चांदनी चौक को चमकाने का काम जारी है। इस क्रम में मुख्य मार्ग से रिक्शों को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। उसमें चार हजार से अधिक वैध-अवैध रिक्शे शामिल हैं।सोमवार को मार्ग पर चंद रिक्शे चलते दिखे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे लाल किला से फतेहपुरी मस्जिद तक 1.3 किमी की सड़क पर पैदल आवाजाही आसान हो गई है। हालांकि, कुछ बुजुर्ग व महिला खरीदारों ने परिवहन में असुविधा को लेकर चिंता व्यक्त की। वहीं, दुकानदार और स्थानीय निवासियों ने प्रशासनिक उदासीनता का हवाला देते हुए कहा कि अगर शासन-प्रशासन चाहे तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है।

चांदनी चौक की मौजूदा रौनक उसकी गवाह है। जबकि, वह लोग वर्षाें से अवैध रेहड़ी-पटरी वालों, अवैध रिक्शे तथा सेंट्रल वर्ज पर वर्षों से कब्जा जमाए भिखारी व बेघरों की मुक्ति की मांग करते आ रहे थे, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी थी, अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यूनेस्को में शामिल होने वाले विदेशी प्रतिनिधियों को लेकर चिंता जताई तो रातों रात हालात में सुधार हो गया।

लालकिला में यह सम्मेलन 13 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 180 देशों के एक हजार से अधिक विदेशी प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। जिसके मद्देनजर चांदनी चौक को भी चमकाया जा रहा है। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के महासचिव श्रीभगवान बंसल ने कहा कि उम्मीद कम ही है कि 13 दिसंबर के बाद भी चांदनी चौक की यह सुंदरता बरकरार रहेगी।

पिछले कुछ दिनों से लंबे वक्त से गंदे पड़े पत्थरों की सड़क, बोलार्ड, फुटपाथ के साथ ही गमलों तथा बेंच की जेट मशीन से सफाई की जा रही है। इसी तरह, जगह-जगह पौधे लगे गमले भी रखे जा रहे हैं। ताकि, चांदनी चौक आने वाले विदेशी मेहमानों को अच्छा महसूस हो। उनकी सुविधा के लिए साइन बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं।

सबसे बड़ा निर्णय रिक्शों को हटाने का रहा। कुल 400 तय रिक्शों की जगह पर पूरे मार्ग पर 4,000 से अधिक रिक्शें चलने लग गए थे। इसी तरह, दिल्ली पुलिस के साथ ही अर्द्धसैनिक बल भी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। अपराधियों व आतंकियों की पहचान करने के लिए उच्च स्तरीय कैमरे वाले सीसीटीवी युक्त बस खड़ी की गई है।