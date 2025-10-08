करवा चौथ पर सुहागिनों में 3D मेहंदी का क्रेज, दिल्ली के इन बाजारों में दिख रही रौनक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अखंड सौभाग्य का पर्व करवा चौथ इस साल 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस पावन पर्व से पहले ही दिल्ली की सुहागिनों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस साल नवविवाहित महिलाएं 3D डिजाइन, सुनहरी मेहंदी और बॉलीवुड स्टाइल की सिल्क साड़ियों और लहंगों की मांग में तेजी से बढ़ रही हैं। धागे की चूड़ियां, शीशे से जड़ी चूड़ियां और परांदे भी महिलाओं की पसंद बन रहे हैं। करवा चौथ की तैयारियों ने सदर बाज़ार, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार और अन्य बाजारों में रौनक ला दी है।

3D और सुनहरी डिज़ाइनों के लिए प्री-बुकिंग मेहंदी डिज़ाइनर मिथुन ने बताया कि नवविवाहित महिलाएं 3D डिज़ाइन और सुनहरी मेहंदी का चलन बढ़ा रही हैं। करवा चौथ के लिए मेहंदी डिजाइनर दुकानों पर प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है। डिज़ाइनर इस खास मेहंदी के लिए ₹300 से ₹2,500 तक ले रहे हैं।

बॉलीवुड स्टाइल की सिल्क साड़ियां और लहंगे इस करवा चौथ पर बाज़ार नए स्टाइलिश परिधानों से गुलज़ार है। चाँदनी चौक स्थित साड़ी और लहंगे के विक्रेता विजय कुमार ने बताया कि इस बार सिल्क शरारा के अलावा लाल अनारकली सूट की भी काफ़ी माँग है।

वहीं, नई नवेली दुल्हनों के लिए बॉलीवुड स्टाइल के लहंगे और डिज़ाइनर क्रॉप टॉप के साथ फिश-कट गाउन जैसे कलेक्शन की भी काफ़ी मांग है। इन ट्रेंडी परिधानों की कीमत 2,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक है। वहीं, धागे की चूड़ियां, शीशे से जड़ी चूड़ियां और परांड़े भी महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं।

करवा और छलनी का आकर्षक रूप व्रत के लिए जरूरी सामानों की बिक्री भी तेज़ हो गई है। सदर बाज़ार स्थित पूजा सामग्री विक्रेता लक्ष्य महाजन ने बताया कि बाजार में मिट्टी के करवा 25 रुपये और छलनी 40 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। पीतल, स्टील और चांदी के करवा आकर्षक डिज़ाइन में उपलब्ध हैं।