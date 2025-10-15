Language
    थल सेनाध्यक्ष के साथ 32 देशों के सैन्य दल ने की मेट्रो की सवारी, डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक ने किया स्वागत

    By Rais Rais Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:08 PM (IST)

    संयुक्त राष्ट्र सैन्य टुकड़ी भेजने वाले 32 देशों के सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में मेट्रो की सवारी की। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ अधिकारियों ने वायलेट लाइन पर यात्रा की। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने उनका स्वागत किया और मेट्रो परियोजना के बारे में जानकारी दी। सैन्य अधिकारियों ने मेट्रो की कुशलता और सुविधाजनक यात्रा की सराहना की।

    Hero Image

    केंद्रीय सचिवालय से लाल किला के बीच वायलेट लाइन पर सैन्य प्रतिनिधिमंडल संग मेट्रो की सवारी करते थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, साथ में पत्नी सुनीता द्विवेदी। सौ. DMRC

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र सैन्य टुकड़ी भेजने वाले 32 देशों के सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को अलग-अलग लाइन पर दिल्ली मेट्रो की सवारी की। प्रतिनिधिमंडल राजधानी में आयोजित एक सम्मेलन में प्रतिभाग करने पहुंचा है।

    सैन्य अधिकारियों ने थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी संग केंद्रीय सचिवालय से लाल किला तक वायलेट लाइन पर दिल्ली मेट्रो की सवारी की। प्रतिनिधिमंडल में आस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, ब्राजील आदि कई देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

    डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डाॅ. विकास कुमार ने अधिकारियों का स्वागत किया और उन्हें दिल्ली मेट्रो परियोजना के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जनरल द्विवेदी को स्मृति चिह्न भी भेंट किया गया। सैन्य अधिकारियों ने सुविधाजनक यात्रा के साथ ही दिल्ली मेट्रो परियोजना की योजना और कार्यान्वयन की कुशलता की सराहना की।

