थल सेनाध्यक्ष के साथ 32 देशों के सैन्य दल ने की मेट्रो की सवारी, डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक ने किया स्वागत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र सैन्य टुकड़ी भेजने वाले 32 देशों के सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को अलग-अलग लाइन पर दिल्ली मेट्रो की सवारी की। प्रतिनिधिमंडल राजधानी में आयोजित एक सम्मेलन में प्रतिभाग करने पहुंचा है।

सैन्य अधिकारियों ने थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी संग केंद्रीय सचिवालय से लाल किला तक वायलेट लाइन पर दिल्ली मेट्रो की सवारी की। प्रतिनिधिमंडल में आस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, ब्राजील आदि कई देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।