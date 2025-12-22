भारत मंडपम में 23वां EV-Expo संपन्न, स्वदेशी ईवी और L-5 वाहनों ने दिखाया दम
भारत मंडपम, नई दिल्ली में 23वां EV-Expo सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस एक्सपो में स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और एल-5 वाहनों ने अपनी तकनीकी क्षमता का ...और पढ़ें
राब्यू ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत मंडपम में चल रहा 23वां ईवी एक्सपो रविवार को संपन्न हो गया। यहां स्वदेशी ईवी वाहनों ने अपना दमखम दिखाया। तीन दिवसीय एक्सपो में मोटर वाहन प्रेमियों का जमावड़ा लगा रहा। यहां ईवी की नई उड़ान देखने को मिली। साथ ही, कई स्वदेशी ईवी वाहन निर्माता कंपनियों ने इसमें भाग लिया।
बड़ी कंपनियों का फोकस एल-5 ईवी वाहनों की ओर दिखा। इसमें शीर्ष 20 से ज्यादा कंपनियों ने अपने एल-5 हैवी वाहन को एक्सपो में प्रदर्शित किया था। यही नहीं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को 100 फीसदी ईवी में बदलने के लिए इसमें कई स्तरों पर नए प्रयोगों की भी झलक देखने को मिली।
कार्गो कैटेगरी में भी दिखी रूची
रविवार को यहां पैसेंजर और कार्गो कैटेगरी में दो एल-5 इलेक्ट्रिक वाहनों में भी दर्शकों की रूचि देखने को मिली। इनमें 4000 किलोवाट की मोटर के साथ मोटर डिफरेंशियल कंट्रोलर सिस्टम वाटर कूल्ड सिस्टम दिया गया है। इस तकनीक से वाहन की सेफ्टी और लोडिंग क्षमता बढ़ जाती है।
प्रदर्शक अनिल आनंद ने कहा, 'हमारा मकसद सुरक्षित ईवी का निर्माण करना है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से ईवी के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सके। कंपनी ईवी बाजार में जल्द ही इलेक्ट्रिक स्कूल वैन भी उतारने वाली है।' रविवार को एक्सपो में दिल्ली प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री एवं एनडीएमसी सदस्य सरिता तोमर भी पहुंचीं।
