भारत मंडपम में 23वां EV-Expo संपन्न, स्वदेशी ईवी और L-5 वाहनों ने दिखाया दम

राब्यू ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत मंडपम में चल रहा 23वां ईवी एक्सपो रविवार को संपन्न हो गया। यहां स्वदेशी ईवी वाहनों ने अपना दमखम दिखाया। तीन दिवसीय एक्सपो में मोटर वाहन प्रेमियों का जमावड़ा लगा रहा। यहां ईवी की नई उड़ान देखने को मिली। साथ ही, कई स्वदेशी ईवी वाहन निर्माता कंपनियों ने इसमें भाग लिया।

बड़ी कंपनियों का फोकस एल-5 ईवी वाहनों की ओर दिखा। इसमें शीर्ष 20 से ज्यादा कंपनियों ने अपने एल-5 हैवी वाहन को एक्सपो में प्रदर्शित किया था। यही नहीं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को 100 फीसदी ईवी में बदलने के लिए इसमें कई स्तरों पर नए प्रयोगों की भी झलक देखने को मिली।

कार्गो कैटेगरी में भी दिखी रूची रविवार को यहां पैसेंजर और कार्गो कैटेगरी में दो एल-5 इलेक्ट्रिक वाहनों में भी दर्शकों की रूचि देखने को मिली। इनमें 4000 किलोवाट की मोटर के साथ मोटर डिफरेंशियल कंट्रोलर सिस्टम वाटर कूल्ड सिस्टम दिया गया है। इस तकनीक से वाहन की सेफ्टी और लोडिंग क्षमता बढ़ जाती है।