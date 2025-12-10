2018 से बिना वीजा के दिल्ली में रह रहे दो विदेशी नागरिक गिफ्तार, पुलिस ने लामपुर हिरासत केंद्र भेजा
दिल्ली पुलिस ने दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो 2018 से बिना वीजा के दिल्ली में रह रहे थे। दोनों को लामपुर हिरासत केंद्र भेज दिया गया है। प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उत्तर-पश्चिम जिला की विदेशी सेल ने देश में अवैध रूप से रह रहे दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दोनों वर्ष 2018 से बिना वैध वीजा के भारत में ठहरे हुए थे। पुलिस ने उन्हें क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) में पेश करने के बाद निर्वासन प्रक्रिया के तहत लामपुर स्थित हिरासत केंद्र भेज दिया है।
जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि पांच दिसंबर को विदेशी सेल की टीम गश्त पर थी। निरीक्षक विपिन कुमार के नेतृत्व में मुखर्जी नगर क्षेत्र में दो संदिग्ध विदेशी नागरिकों को रोका गया। जांच के दौरान पता चला कि उनमें से एक आइवरी कोस्ट का निवासी बी. थिएरी डीजेओ है, जबकि दूसरा नाइजीरिया का रहने वाला गाडपावर इकेचुकवु मूसा है।
दस्तावेज नहीं दिखा पाए
पुलिस ने जब दोनों से उनके वैध यात्रा दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, तो वे कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं करा सके। जांच में यह भी पुष्टि हुई कि दोनों के वीजा की अवधि वर्ष 2018 में ही समाप्त हो चुकी थी, इसके बावजूद वे भारत में अवैध रूप से रह रहे थे।
इसके बाद पुलिस टीम ने दोनों को हिरासत में लेकर संबंधित दस्तावेज तैयार किए और उन्हें एफआरआरओ के समक्ष पेश किया। आवश्यक कार्रवाई पूरी होने पर दोनों को लामपुर स्थित हिरासत केंद्र भेज दिया गया है, जहां से आगे निर्वासन की प्रक्रिया संचालित की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।