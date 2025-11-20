दिल्ली में 16 साल के छात्र ने क्यों की खुदकुशी? पढ़कर दहल जाएंगे सुसाइड नोट में लिखी बातें
दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर एक 15 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मृतक के पिता ने बताया कि शिक्षक उसे लगातार अपमानित करते थे। सुसाइड नोट में भी प्रताड़ना का जिक्र है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और माता-पिता ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार दोपहर एक 15 वर्षीय छात्र ने प्लेटफॉर्म से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक करोल बाग स्थित एक निजी स्कूल में दसवीं कक्षा का छात्र था। घटना के बाद परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया है।
मृतक के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा लंबे समय से स्कूल में मानसिक प्रताड़ना का शिकार था। प्रिसिंपल, कोऑर्डिनेटर, सोशल स्टडीज की शिक्षिका सहित चार महिला शिक्षिकाएं छोटी-छोटी बातों पर उसे डांटती-फटकारती थीं और लगातार अपमानित करती थीं। परिजनों ने कई बार स्कूल जाकर शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि प्रताड़ना और बढ़ गई।
परिजनों और सहपाठियों के अनुसार मंगलवार को ड्रामा क्लास में छात्र के गिरने पर एक शिक्षिका ने सबके सामने उसे 'ओवर एक्टिंग' और 'ड्रामा करने' का ताना मारा, जिससे वह फूट-फूट कर रोने लगा। इस दौरान प्रिंसिपल भी क्लास में मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने शिक्षिका को नहीं टोका। छात्र के दोस्तों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से एक शिक्षिका उसे टीसी देकर स्कूल से निकालने और माता-पिता को बुलाने की धमकी दे रही थी।
सुसाइड नोट में लिखी दिल दहलानेवाली बातें
छात्र के पास सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कई शिक्षकों पर लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया गया है। इसमें लिखा है कि स्कूल में उसे इस कदर प्रताड़ित किया गया जिससे वह भीतर तक टूट गया। उसने अपने इस कदम के लिए पैरेंट्स से माफी भी मांगी।
पुलिस ने छात्र के पिता के बयान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी सभी शिक्षिकाओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। छात्र का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
गुरुवार को पैरेंट्स सहित कई लोगों ने किया प्रदर्शन
घटना के विरोध में गुरुवार को माता-पिता स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। सभी हाथ में 'We Want Justice' लिखे प्लेकार्ड लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। कई पैरेंट्स ने आरोप लगाया कि हमने भी इस स्कूल के खिलाफ कई बार शिकायत किया, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।