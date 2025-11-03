महिला वर्ल्ड कप में क्रांति गौड़ के शानदार खेल से आनंदित हुए सीएम मोहन यादव, 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा
भोपाल: आईसीसी महिला विश्व कप में भारत की जीत पर सीएम मोहन यादव ने खुशी जताई। मध्य प्रदेश की गेंदबाज क्रांति गौड़ के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया गया। सीएम ने महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी और कहा कि बेटियों ने देश का गौरव बढ़ाया है।
डिजिटल डेस्क, भोपाल: आईसीसी महिला विश्व कप फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस जीत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की रहने वाली तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ का योगदान बेहद अहम रहा। उनके शानदार प्रदर्शन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अत्यंत प्रसन्न नजर आए और उन्होंने क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की।
बेटियों ने बढ़ाया गौरव
राजधानी भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने भारत की महिला क्रिकेट टीम को शानदार जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, “भारत की बेटियों ने असंभव लगने वाले मैच को संभव कर दिखाया है। टीम ने न केवल विश्व कप जीता, बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। मध्य प्रदेश की बेटी क्रांति गौड़ ने अपनी प्रतिभा से राज्य का नाम रोशन किया है। उन्हें सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी।”
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बेटियों का हर क्षेत्र में आगे बढ़ना गर्व और आनंद का विषय है। उन्होंने कहा, “महिला खिलाड़ियों ने क्रिकेट सहित विभिन्न खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है और हमारी प्रतिभाशाली बेटियां भी दुनिया के मंच पर अपना परचम लहरा रही हैं।”
बेटियों के प्रदर्शन पर नाज
सीएम ने कहा कि महिला वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की टीमों को हराकर भारतीय टीम ने जबरदस्त पलटी मारी। हमारी प्रतिभाशाली बेटियों ने कमाल कर दिखाया।
