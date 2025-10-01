Dream League of India : गुरुग्राम ट्रायल्स के पहले दिन पहुंचे 500 से अधिक खिलाड़ी

भारत की सबसे बड़ी टेनिस क्रिकेट बॉल लीग ड्रीम लीग ऑफ इंडिया (डीएलआई) ने बुधवार को अपने पहले खिलाड़ी ट्रायल्स की शुरुआत की जिसमें पहले ही दिन 500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। पहले दिन के ट्रायल्स में विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपने हुनर के जरिए इस ऐतिहासिक लीग में जगह बनाने के लिए उत्सुक नजर आए।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी टेनिस क्रिकेट बॉल लीग ड्रीम लीग ऑफ इंडिया (डीएलआई) ने बुधवार को अपने पहले खिलाड़ी ट्रायल्स की शुरुआत की, जिसमें पहले ही दिन 500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। हाल ही में डीएलआई ने अपने पहले खिलाड़ी ट्रायल्स की घोषणा की थी, जो 1 और 2 अक्टूबर 2025 को गुरुग्राम के युग 2.0, सेक्टर 70 में आयोजित किए जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले दिन के ट्रायल्स में विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपने हुनर के जरिए इस ऐतिहासिक लीग में जगह बनाने के लिए उत्सुक नजर आए। पहले दिन हुए ट्रायल्स में खिलाड़ियों की जबरदस्त सहभागिता देखते हुए कोचों और आयोजकों (डीएलआई और सर्वोटेक स्पोर्ट्स) ने खिलाड़ियों के जज्बे की सराहना की। सफल पहले दिन ने गुरुवार को होने वाले दूसरे दिन के ट्रायल्स के लिए मजबूत आधार तैयार कर दिया।

इसके बाद दिल्ली में 8, 9 और 10 अक्टूबर को ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे। इन ट्रायल्स में 2000 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। देश के जाने माने अभिनेता सोनू सूद भी लीग कमिश्नर के रूप में प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं गायक सलीम मर्चेंट जैसे जाने-माने व्यक्तियों के जुड़ने से, डीएलआई ने बहुत ही कम समय में एक मजबूत मंच तैयार कर लिया है।