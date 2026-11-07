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IND A vs NZ A: जायसवाल के शतक और सुदर्शन के फिफ्टी से भारत मजबूत, बारिश की वजह से पहला दिन समय से पहले खत्म

By Priyanshu Tiwari Edited By: Priyanshu Tiwari
Published: Sat, 07 Nov 2026 11:00 AM (IST)

यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की दमदार पारी की वजह से भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट के पहले दिन मजबूत पकड़ बना ली है।

इंडिया ए की तीसरे टेस्ट में पकड़ मजबूत

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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। यशस्वी जायसवाल के शानदार शतक और साई सुदर्शन के जबरदस्त अर्धशतक की वजह से इंडिया ए ने शनिवार से शुरू हुए तीसरे अनऔपचारिक टेस्ट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। लिंकन के मैदान पर न्यूजीलैंड ए के खिलाफ जायसवाल और सुदर्शन का बल्ला जमकर गरजा।

जायसवाल और सुदर्शन के बीच पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 175 रनों की साझेदारी की। जायसवाल ने सिर्फ 127 गेंदों में सेंचुरी ठोकी। हालांकि, बारिश की वजह से मुकाबला समय से पहले ही खत्म हो गया।

भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक दो विकेट खोकर 227 रन बना लिए हैं। सुदर्शन 77 और कप्तान ध्रुव जुरैल 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

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