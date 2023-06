01:04 PM, 07 Jun 2023

भारतीय टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्‍लेबाज दिनेश कार्तिक ने डब्‍ल्‍यूटीसी फाइनल के लिए अपनी पसंदीदा प्‍लेइंग 11 का चयन किया है।

I feel this will be the XI Team India will opt for



Rohit

Shubman

Pujara

Kohli

Rahane

Jadeja

BHARAT

SHARDUL

UMESH

Shami

Siraj



It's cloudy and cold at the moment though it's gonna get better as the day and test progresses 😊#WTCFinal #INDvsAUS