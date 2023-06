नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के चौथे दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 164 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट के नुकसान पर 270 रन बनाकर घोषित कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया को 443 रन की कुल बढ़त मिली। भारत अभी भी 280 रन पीछे है।

चौथे दिन के मैच की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 4 विकेट पर 123 रन से आगे शुरू की। लाबुशेन 41 रन बनाकर उमेश यादव के शिकार बने। कैमरून ग्रीन को जडेजा ने क्लीन बोल्ड किया। उन्होंने 25 रन बनाए। एलेक्स कैरी ने नाबाद 66 रन बनाए। मिचेल स्टॉर्क ने 41 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट के नुकसान पर 270 रन बनाकर घोषित कर दी। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में रवींद्र जडेजा को तीन विकेट मिली। उमेश और शमी के नाम दो-दो विकेट रहे। एक विकेट सिराज के खाते में गई।

Stumps called with Kohli, Rahane keeping India in the hunt! 👊

भारत ने 444 रन के लक्ष्य के जवाब में तेज शुरूआत दी। रोहित और गिल ने कुछ आकर्षक शॉट खेले। गिल दुर्भाग्यशाली और 18 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि, इनका आउट होना विवादित रहा। रोहित शर्मा 43 रन की आकर्षक पारी खेल कर आउट हुए। चेतेश्वर पुजारा एक बार फिर नाकाम रहे और गलत शॉट खेल कर 27 रन बनाकर आउट हो गए। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक कोहली 44* और रहाणे 20* रन बनाकर लौटे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्कॉट बोलैंड, पैट कमिंस और नेथन लायन को एक-एक विकेट मिला।

That's Stumps on Day 4 of #WTC23 Final!

We have an action-packed Day 5 in store tomorrow! #TeamIndia reach 164/3 and need 280 more runs to win, with @imVkohli & @ajinkyarahane88 at the crease 👌🏻👌🏻

