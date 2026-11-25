SA VS BAN: वियान मुल्डर के 'सत्ते' के आगे पस्त हुआ बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका ने विशाल जीत के साथ सीरीज पर किया कब्जा
बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 91 रन पर ढेर हो गई थी। साउथ अफ्रीका ने सात विकेट पर 494 रन बनाकर पहली पारी घोषित की। बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में 184 रन पर ढेर हो गई।
HighLights
साउथ अफ्रीका का टेस्ट सीरीज पर 2-0 से कब्जा
तीसरे ही दिन खत्म हुआ दूसरा टेस्ट मैच
वियान मुल्डर ने दूसरी पारी में चटकाए सात विकेट
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वियान मुल्डर ने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ स्पेल डाला, जिससे साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को पारी और 219 रन से हरा दिया। वियान मुल्डर ने दूसरी इनिंग में शानदार गेंदबाजी की और सात बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है।
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