स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वियान मुल्डर ने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ स्पेल डाला, जिससे साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को पारी और 219 रन से हरा दिया। वियान मुल्डर ने दूसरी इनिंग में शानदार गेंदबाजी की और सात बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है।

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