स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने मंगलवार को अपनी बल्लेबाजी से नया इतिहास लिख दिया। वैभव ने महज 28 गेंदों में शतक ठोका और लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

दोहा में खेले गए मैच में वैभव ने सात चौके और 28 छक्के लगाए। वैभव ने इस पारी के साथ ऑस्ट्रेलिया के जैक फ्रेजर मैक्गर्क का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया। मैक्गर्क ने साल 2023-24 में वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए 29 गेंदों में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जिसे वैभव ने तोड़ दिया।

भारतीय बैटर्स का जलवा लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा है। वैभव तो पहले नंबर पर पहुंच ही गए हैं। वहीं इस सूची में ईशान किशन पांचवें स्थान पर हैं।