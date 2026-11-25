स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडिया ए ने मंगलवार को यूएई को रौंदकर एसीसी मेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत का सामना अंतिम चार में टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारने वाली श्रीलंका ए से होगा।

भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला शुक्रवार, 26 नवंबर को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमों की नजर मैच जीतकर फाइनल का टिकट हासिल करने पर होगी। भारत का सेमीफाइनल तक का सफर भारतीय टीम टूर्नामेंट में ग्रुप बी में थी। उसने पहले मैच में नेपाल को करारी शिकस्त दी थी। भारत ने मैच में पहले बल्लेबजी करे हुए तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र की शतकीय पारियों की बदौलत नेपाल के सामने 333 रनों का लक्ष्य रखा था।

विशालकाय स्कोर का पीछा करने उतरा नेपाल पहले ही ओवर से बैकफुट पर चला गया। प्रिंस यादव और हर्षित राणा की दमदार गेंदबाजी की वजह से नेपाल सिर्फ 26 रन पर ऑलआउट हो गया और मैच गंवा दिया। इसके बाद दूसरे मैच में भारत की भिड़त पाकिस्तान से हुई, जहां उसे हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 314 रनों का लक्ष्य रखा था। टीम इंडिया के लिए शाहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा ने अर्धशतक जड़ा। वहीं कप्तान तिलक वर्मा ने शतक लगाया। मगर वो टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था। भारत ये मैच 48 रनों से हार गया।

भारत का आखिरी ग्रुप मैच में यूएई से था। उसके लिए यह मुकाबला करो या मरो वाला था। यूएई ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 250 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे टीम इंडिया ने वैभव सूर्यवंशी (53 गेंदों में 204) की तूफानी पारी की वजह से सिर्फ 14.2 ओवर में हासिल कर लिया और सेमीफाइनल में जगह बना ली।