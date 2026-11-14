स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में बतौर कप्तान शनिवार को सौराष्ट्र के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरे। इस दौरान उन्होंने टी20 इतिहास में सबसे युवा कप्तान बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। मगर वो अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए।

इंदौर के होलकर स्टेडियम में एलिट ग्रुप-बी के मैच में बिहार पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 137 रन बना पाई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सौराष्ट्र ने 17वें ओवर में पांच विकेट खोकर मुकाबला आसानी से जीत लिया।

फ्लॉप रहे वैभव कप्तान वैभव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, जो उनकी टीम के लिए गलत साबित हुआ। आलोक कुमार चार रन बनाकर रनआउट हो गए। वहीं वैभव ने दो चौके और एक छक्के लगाकर अपना तूफानी अंदाज दिखाया। मगर प्रेरक मानकड़ ने उनको बड़ी पारी खेलने से रोक दिया।

वैभव 12 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बिहार की तरफ से कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं लगा पाया। उसकी तरफ से सबसे बड़ी पारी पृथ्वी राज ने खेली। राज ने चार छक्कों की मदद से 27 गेंदों में 38 रन बनाए। इसके अलावा, विकेटकीपर बल्लेबाज अल्तामिश अशरफ ने 20 गेंदों में 24 रन बनाए।