SMAT: सूर्यकुमार यादव ने केवल 15 गेंदों में ठोका अर्धशतक, मुंबई को हैदराबाद पर दिलाई आसान जीत

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। सूर्यकुमार यादव (60*) की तूफानी पारी के दम पर मुंबई ने शनिवार को सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में हैदराबाद को 41 गेंदें शेष रहते सात विकेट से मात दी।

कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस सेकंड ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने पहले बल्‍लेबाजी की और पूरी टीम 20 ओवर में 172 रन पर ऑलआउट हुई। जवाब में मुंबई ने 13.1 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया। सूर्या ने अपना तूफानी अंदाज दिखाया और केवल 21 गेंदों में छह चौके व पांच छक्‍के की मदद से नाबाद 60 रन बनाए।

सूर्या-मुशीर के अर्धशतक 173 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी मुंबई को अंगरिक्ष रघुवंशी (27) और हार्दिक तमोरे (22) ने 41 रन की साझेदारी करके मजबूत शुरुआत दिलाई। देव गौड़ ने रघुवंशी को विकेटकीपर भावेश सेठ के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ा। फिर तमोरे ने मुशीर खान (51) के साथ दूसरे विकेट के लिए 49 रन जोड़े। वर्मा ने तमोरे को तब बोल्‍ड कर दिया।

यहां से मुशीर खान और सूर्यकुमार यादव ने आक्रामक अंदाज में बल्‍लेबाजी की और हैदराबाद के गेंदबाजों के हौसले पस्‍त कर दिए। जब मुशीर खान आउट हुए, तब मुंबई जीत के बेहद करीब था। मुशीर ने 24 गेंदों में छह चौके और तीन छक्‍के की मदद से 51 रन बनाए। उन्‍हें देव गौड़ ने त्‍यागराजन के हाथों कैच आउट कराया। फिर सूर्या ने शिवम दुबे (13*) के साथ मुंबई को जीत दिलाई।

मुंबई के गेंदबाजों का दमदार प्रदर्शन बता दें कि मुंबई के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसे उनके गेंदबाजों से जायज ठहराया। मुंबई के गेंदबाजों ने मिल-जुलकर अच्‍छा प्रदर्शन किया और हैदराबाद को नियमित अंतराल में झटके दिए।