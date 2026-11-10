'टीम से बाहर होने के बाद शुरुआती दो महीने काफी मुश्किल रहे', सूर्यकुमार यादव ने बयां किया अपना दर्द
टी20 विश्व कप जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था। अब पूर्व कप्तान ने अपने दर्द को बयां किया है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
प्रेट्र, मुंबई। भारतीय टीम को टी-20 विश्व कप का खिताब दिलाने के बाद टीम से बाहर होना पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए काफी मुश्किल समय था लेकिन उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपना पुराना लगाव और जुनून फिर से हासिल कर लिया है।
सूर्यकुमार ने भारत के लिए अपना पिछला मुकाबला आठ मार्च 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 विश्व कप फाइनल में खेला था। भारत ने उस मुकाबले को 96 रन से शानदार जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया था।
फाइनल मुकाबले में सूर्यकुमार पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए थे। इससे पहले भी उनका बल्ला लगातार खामोश रहा था। खराब प्रदर्शन के चलते आखिरकार उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा।
सूर्यकुमार ने बयां किया अपना दर्द
मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में सूर्यकुमार ने कहा कि टी-20 विश्व कप जीतने के बाद का समय थोड़ा मुश्किल रहा है। मैं इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहता। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो खुशहाल जिंदगी जीना भी मुश्किल हो जाता है।
उन्होंने कहा कि इसी साल मई में बेटी के जन्म ने उन्हें इस मानसिक उथल-पुथल से बाहर निकलने में काफी मदद की। उन्होंने कहा कि सच कहूं तो टीम से बाहर होना मेरे लिए बहुत कठिन रहा लेकिन इसी दौरान आइपीएल के समय मई में मेरे घर बेटी का जन्म हुआ।
इसके बाद मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ चला गया। उसके जन्म के बाद बीते कुछ महीने मेरे लिए बेहद खूबसूरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए टीम के बाहर होने के बाद शुरुआती दो महीने काफी मुश्किल भरे थे। इसके बाद मैंने अपने पुराने दिनों को याद करना शुरू किया।
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