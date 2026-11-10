47 साल की उम्र में क्रिकेट के मैदान पर जलवा बिखेरने को तैयार क्रिस गेल, इटालिया टी-10 लीग में इस टीम का बने हिस्सा

प्रेट्र, वेनिस। वेस्टइंडीज के दिग्गज 47 साल केबल्लेबाज क्रिस गेल आगामी इटालिया टी-10 लीग में वेनिस लाइववायर्स की ओर से खेलते नजर आएंगे। गेल के जुड़ने से फ्रेंचाइजी को उनका अपार अनुभव और विस्फोटक बल्लेबाजी का फायदा मिलेगा।

गेल के टीम से जुड़ने से वेनिस लाइववायर्स की लोकप्रियता और अंतरराष्ट्रीय पहचान को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फ्रेंचाइजी आगामी प्रतियोगिता के लिए अपनी टीम को मजबूत करने में जुटी है।

गेल लीग में खेलने को उत्सुक

गेल ने कहा कि मैं इटालिया टी-10 लीग के लिए वेनिस लाइववायर्स का हिस्सा बनकर उत्साहित हूं। टी-10 क्रिकेट एक रोमांचक प्रारूप है और मैं इटली के प्रशंसकों का मनोरंजन करने तथा इस सफर का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूं।