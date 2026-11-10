47 साल की उम्र में क्रिकेट के मैदान पर जलवा बिखेरने को तैयार क्रिस गेल, इटालिया टी-10 लीग में इस टीम का बने हिस्सा
वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक 47 वर्षीय बल्लेबाज क्रिस गेल इटालिया लीग में खेलते हुए दिखेंगे। वो लीग में वेनिस लाइववायर्स का हिस्सा बने हैं।
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प्रेट्र, वेनिस। वेस्टइंडीज के दिग्गज 47 साल केबल्लेबाज क्रिस गेल आगामी इटालिया टी-10 लीग में वेनिस लाइववायर्स की ओर से खेलते नजर आएंगे। गेल के जुड़ने से फ्रेंचाइजी को उनका अपार अनुभव और विस्फोटक बल्लेबाजी का फायदा मिलेगा।
गेल के टीम से जुड़ने से वेनिस लाइववायर्स की लोकप्रियता और अंतरराष्ट्रीय पहचान को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फ्रेंचाइजी आगामी प्रतियोगिता के लिए अपनी टीम को मजबूत करने में जुटी है।
गेल लीग में खेलने को उत्सुक
गेल ने कहा कि मैं इटालिया टी-10 लीग के लिए वेनिस लाइववायर्स का हिस्सा बनकर उत्साहित हूं। टी-10 क्रिकेट एक रोमांचक प्रारूप है और मैं इटली के प्रशंसकों का मनोरंजन करने तथा इस सफर का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूं।
वेनिस लाइववायर्स के चेयरमैन मोहित ने कहा कि क्रिस गेल जैसे वैश्विक क्रिकेट आइकन का हमारी फ्रेंचाइजी से जुड़ना गर्व का क्षण है। उनका अनुभव और व्यक्तित्व टीम के लिए काफी अहम साबित होगा।
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