पिता वीरेंद्र सहवाग से किया वादा निभाया, आर्यवीर ने UAE के खिलाफ मचाया कोहराम; मैच के बाद किया खुलासा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आर्यवीर सहवाग ने मंगलवार को एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप में यूएई के खिलाफ बल्ले से कोहराम मचा दिया। आर्यवीर ने मुकाबले में 160 रनों की पारी खेली, जिससे भारतीय टीम ने मैच 70 से जीत लिया। आर्यवीर ने मैच के बाद खुलासा किया कि वो पिता वीरेंद्र सहवाग से बड़ी पारी खेलने का वादा कर आए थे।

आर्यवीर ने 168 गेंदों में 160 रन ठोक दिए थे। उन्होंने अपनी पारी में 17 चौके और सात छक्के लगाए। आर्यवीर को उनकी दमदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पिता से किया वादा निभाया आर्यवीर ने मैच के बाद बताया कि वो अपने पिता वीरेंद्र सहवाग से बड़ी पारी खेलने का वादा कर आए थे। आर्यवीर ने बताया कि उनके पिता को बड़े शतक ही पसंद हैं। आर्यवीर ने कहा, 'बहुत अच्छा लग रहा है। विकेट थोड़ा टर्न ले रहा था। मैंने शुरुआत में ही तय किया कि लंबी पारी खेलूंगा और लगभग 40 ओवर तक बल्लेबाजी करूंगा। पिच पर चुनौतियां थीं, लेकिन मैंने डॉट गेंदों की परवाह नहीं की। मुझे पता था कि मैं बाद में रन की गति बढ़ा लूंगा और मैं एक बड़ा स्कोर बनाना चाहता था। मैंने आज किसी से बड़ा स्कोर बनाने का वादा किया था और शुक्र है कि मैंने वह कर दिखाया। और वह इंसान मेरे पापा (वीरेंद्र सहवाग) हैं। मैंने अपने पापा से कहा था कि मैं एक बड़ा शतक लगाऊंगा। मुझे उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उन्हें सिर्फ बड़े शतक ही पसंद हैं।'