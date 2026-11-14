स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का पांचवां व अंतिम वनडे रविवार को माउंट मॉनगनुई में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस समय सीरीज में 2-1 से आगे है। श्रेयस अय्यर के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम के पास सीरीज 3-1 से जीतने का गोल्‍डन चांस है। वहीं, न्‍यूजीलैंड के पास सीरीज बराबर करने का मौका है।

वैसे, भारतीय टीम को अपनी बल्‍लेबाजी की कमी को दूर करना होगा। चौथे वनडे में न्‍यूजीलैंड के हाथों टीम इंडिया ने 244 रन की शर्मनाक शिकस्‍त सहनी पड़ी थी। दोनों टीमों में कुछ बदलाव हुए हैं, जिसके कारण मैच का रोमांच अलग मोड़ पर चला गया है।

न्‍यूजीलैंड की बात करें तो उसे आखिरी वनडे में अपने प्रमुख तेज गेंदबाज मैट हेनरी की सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। हेनरी टेस्‍ट टीम से जुड़ने के कारण आखिरी वनडे में हिस्‍सा नहीं लेंगे। वहीं, भारत को गुरनूर बराड़ की सेवाएं नहीं मिलेंगी, जो टेस्‍ट टीम से जुड़ने के कारण आखिरी वनडे में हिस्‍सा नहीं लेंगे।

चलिए आपको बताते हैं कि भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पांचवां व आखिरी वनडे कब, कहां और कैसे देख सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवें वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्‍स भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ 5th ODI) के बीच पांचवां वनडे कब खेला जाएगा? भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां वनडे रविवार यानी 15 नवंबर 2026 को खेला जाएगा।

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पांचवां वनडे कहां खेला जाएगा? भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां वनडे माउंट मॉनगनुई में बे ओवल मैदान पर खेला जाएगा। भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पांचवां वनडे भारत के समय के मुताबिक कितने बजे शुरू होगा? भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां वनडे भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले यानी सुबह सात बजे होगा।