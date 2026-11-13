IND vs NZ: 'डक' पर आउट होने के बाद शर्मनाक लिस्ट में विराट कोहली नंबर-1, रोहित शर्मा भी नहीं हैं पीछे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा का न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। दोनों ही बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए। इस दौरान वनडे में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली संयुक्त रूप से पहले नंबर पर पहुंच गए।

कोहली अपने वनडे करियर में 20वीं बार शून्य पर आउट हुए। इसी के साथ उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर की इस अनचाहे लिस्ट में बराबरी कर ली। सचिन भी अपने 463 मैचों के करियर में 20 बार डक पर आउट हुए हैं।

वहीं रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने के मामले में हरभजन सिंह को पीछे छोड़ दिया। रोहित 18वीं बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, जबकि हरभजन 17 बार शून्य पर आउट हुए हैं। मैट हेनरी के गेंदबाजी का रो-को के पास नहीं था जवाब भारतीय टीम को मैच में 334 रनों का बड़ा लक्ष्य मिला था। ऐसे में इन दोनों दिग्गजों से बड़ी पारी की उम्मीद थी। मगर हेनरी ने दोनों को एक ही ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखाया।