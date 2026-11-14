इसके अलावा बीसीसीआई ने बताया कि कुलदीप यादव को टेस्‍ट स्‍क्‍वाड से रिलीज किया गया है ताकि वो भारत में घरेलू क्रिकेट में अपनी कला को निखार सके। कुलदीप यादव भारत लौटने के बाद रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्‍ताक अली टी20 ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बोर्ड ने यह भी जानकारी दी कि ऋषभ पंत टेस्‍ट टीम के साथ वेलिंगटन में जुड़ चुके हैं।

भारत का अपडेट टेस्‍ट स्‍क्‍वाड इस प्रकार है

शुभमन गिल (कप्‍तान), यशस्‍वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्‍त पडिक्‍कल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्‍णा, अकाशदीप, साई सुदर्शन, नीतिश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्‍मद सिराज और गुरनूर बराड़।