IND vs NZ: तिलक-जुरैल और सुंदर के पचासों से भारत ने बनाया विशालकाय स्कोर, प्रसिद्ध के दो झटकों ने बढ़ाई न्यूजीलैंड की टेंशन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन की वजह से इंडिया ए ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे अनऔपचारिक टेस्ट में मजबूत पकड़ बना ली है। भारत ने पहली पारी में 464 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने टीम को दो सफलता दिलाकर न्यूजीलैंड को मुश्किल में डाल दिया।

मुकाबले के दूसरे दिन तिलक वर्मा, कप्तान ध्रुव जुरैल और वाशिंगटन सुंदर ने शानदार अर्धशतक जमाया, जिसकी वजह से भारत ने बड़ा स्कोर खड़ा किया। दिन का खेल खत्म होने तक न्यजीलैंड ने 36 रन पर दो विकेट गंवा दिए हैं। वो अभी भी भारत के स्कोर से 428 रन पीछे है।

भारतीय बल्लेाबाजों का दमदार प्रदर्शन पहले दिन यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक और साई सुदर्शन फिफ्टी लगाकर नाबाद लौटे थे। दूसरे दिन सुदर्शन शतक लगाने से चूक गए। वो 88 रन बनाकर आउट हुए। वहीं कप्तान जुरैल ने 9 चौकों और दो छक्कों की मदद से 71 रनों की पारी खेली।

इसके बाद पांच नंबर पर बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 81 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि वाशिंगटन सुंदर के 50 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसकी वजह से भारत ने पहली पारी में पांच विकेट खोकर 464 रन बनाए और पारी घोषित कर दी।

न्यूजीलैंड की ओर से जैक गिब्सन ने दो विकेट लिए। वहीं जैरड मैके, डानरु फर्न्स और कैमरन पॉल को एक-एक विकेट मिले। प्रसिद्ध कृष्णा ने झटके दो विकेट भारत के पारी घोषित करने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड को चोट के बाद वापसी कर रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने दो बड़े झटके दिए। उन्होंन पहले रीस मारिऊ को बोल्ड किया। मारिऊ अपना खाता भी नहीं खोल पाए।