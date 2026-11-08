IND vs NZ: केएल राहुल का 'गोल्डन हार्ट', मैच जिताने के बाद स्टेडियम स्टाफ को दिया खास तोहफा; Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने जेस्चर से हर फैंस का दिल जीत लिया है। भारत को शनिवार को दूसरा वनडे जिताने के बाद उन्हें गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला। इस दौरान पुरस्कार में मिले स्मार्टफोन को उन्होंने हेनरी स्टेडियम के एक स्टाफ को गिफ्ट कर दिया।

बारिश से बाधित मैच में राहुल ने सूझबूझ भरी पारी खेली, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने डकवर्थ-लुईस स्टर्न मेथड की वजह से मुकाबला चार रन से जीत लिया। मैच के बाद राहुल को गेम चेंजर का अवॉर्ड मिला। बीसीसीआई द्वारा जारी एक वीडियो में स्टाफ मेंबर ने बताया कि राहुल ने उन्हें फोन गिफ्ट किया।

स्टाफ मेंबर ने कहा, "उन्होंने वह फोन मुझे दे दिया जो उन्होंने जीता था। मैं थोड़ी हैरान हूं, लेकिन यह उनका बड़प्पन था कि उन्होंने यह फोन मुझे सौंप दिया। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी।"

Big player. Bigger heart 💙 🎥 An act of kindness and pure 𝙆𝙇𝙖𝙨𝙨 🙌 #TeamIndia | #NZvIND | @klrahul https://t.co/BgT005WZlp — BCCI (@BCCI) November 8, 2026 भारत ने बनाई 2-0 की बढ़त दूसरे वनडे में गेंदबाजों का दबदबा रहा। भारतीय गेंदबाजों ने पहले न्यूजीलैंड को 41 ओवर में 134 रन पर ही समेट दिया था। बारिश की वजह से मुकाबला 47 ओवर का हुआ था। मगर न्यूजीलैंड पहले ही ऑलआउट हो गई।

इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने झटका दिया। भारत नियमित अंतराल पर विकेट गंवाता रहा। हालांकि श्रेयस अय्यर ने 30 रनों की पारी खेल टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।