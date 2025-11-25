T20 World Cup 2026 Schedule Announcement Live: कुछ ही देर में होने वाला है शेड्यूल का एलान, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव मौजूद

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाना है। इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया बतौर मेजबान उतरेगी और अपना खिताब बचाने की कोशिश करेगी। हालांकि, ये उसके लिए आसान नहीं होने वाला है। इस वर्ल्ड कप के शेड्यूल का आज आधिकारिक तौर पर एलान किया जाना है जिस पर सभी की नजरें होंगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान का मैच इस वर्ल्ड कप में तय है जो 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा ये तय है। अगर वो फाइनल में भी पहुंचता है तो संभावना पूरी है कि फाइनल भी श्रीलंका में खेला जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी-2025 में हुआ था जहां पाकिस्तान मेजबान था लेकिन भारत ने अपने सभी मैच दुबई में खेले थे जिसमें फाइनल भी शामिल है।