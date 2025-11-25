T20 World Cup 2026 Schedule Announcement Live: कुछ ही देर में होने वाला है शेड्यूल का एलान, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव मौजूद
T20 World Cup 2026 Schedule Announcement Live updates: भारत ने पिछले साल साउथ अफ्रीका को हराकर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। अब उसकी नजरें अगले साल इस खिताब को बचाने की होगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाना है। इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया बतौर मेजबान उतरेगी और अपना खिताब बचाने की कोशिश करेगी। हालांकि, ये उसके लिए आसान नहीं होने वाला है। इस वर्ल्ड कप के शेड्यूल का आज आधिकारिक तौर पर एलान किया जाना है जिस पर सभी की नजरें होंगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान का मैच इस वर्ल्ड कप में तय है जो 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा ये तय है। अगर वो फाइनल में भी पहुंचता है तो संभावना पूरी है कि फाइनल भी श्रीलंका में खेला जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी-2025 में हुआ था जहां पाकिस्तान मेजबान था लेकिन भारत ने अपने सभी मैच दुबई में खेले थे जिसमें फाइनल भी शामिल है।
T20 World Cup 2026 Schedule Announcement Live: कुछ ही देर में एलान
टी20 वर्ल्ड कप-2026 के शेड्यूल का एलान कुछ ही देर में होने वाला है। इवेंट शुरू हो चुका है और भारत को दूसरा टी20 वर्ल्ड कप दिलाने वाले कप्तान रोहित शर्मा भी इस इवेंट में मौजूद हैं। साथ ही मौजूद हैं सूर्यकुमार यादव और हरमनप्रीत कौर।
T20 World Cup 2026 Schedule Announcement Live: क्या इतिहास रच पाएगी टीम इंडिया?
टीम इंडिया के पास इस बार इतिहास रचने के मौका है। भारतीय टीम बतौर मौजूदा विजेता मैदान पर उतरेगी। अगर वह खिताब जीतने में सफल रही है तो टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली मेजबान टीम के साथ-साथ खिताब बचाने वाली पहली टीम भी बन जाएगी। अभी तक किसी भी मेजबान टीम ने टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है और न ही कोई टीम खिताब बचा पाई है।
T20 World Cup 2026 Schedule Announcement Live: इटली ने किया क्वालिफाई
इस बार टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सी लेंगी इनमें से एक इटली की टीम होगी जिसने इस बार क्वालिफाई किया है। फुटबॉल में ये देश विश्व विजेता रह चुका है लेकिन क्रिकेट मे ंपहली बार किसी वर्ल्ड कप में हिस्सा बनेगा।
T20 World Cup 2026 Schedule Announcement Live: किन-किन शहरों में होंगे मैच?
शेड्यूल के साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि टी20 वर्ल्ड कप के मैच किन-किन मैदानों पर खेले जाएंगे। वैसे इनमें कुछ नाम तय है जिनमें अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरू, चेन्नई और दिल्ली के अलावा श्रीलंका से कोलंबो का नाम शामिल है।
T20 World Cup 2026 Schedule Announcement Live: भारत का पहला मैच अमेरिका से?
इस वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच आठ फरवरी को अमेरिका से हो सकता है। इसके बाद 12 फरवरी को नामीबिया से टीम इंडिया की टक्कर हो सकती है।
T20 World Cup 2026 Schedule Announcement Live: कब होगा भारत और पाकिस्तान का मैच?
भारत और पाकिस्तान के मैच का सभी को इंतजार रहता है। इस वर्ल्ड कप में भी इन दोनों टीमों की टक्कर हो सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 15 फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। शेड्यूल के आधिकारिक एलान के बाद इसकी पुष्टि हो सकती है।
T20 World Cup 2026 Schedule Announcement Live: पाकिस्तान नहीं आएगा भारत
हालांकि, इस बीच एक बात तय मानी जा रही है और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत नहीं आएगी और वह अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी। ठीक वैसा जैसा आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में हुआ था।
T20 World Cup 2026 Schedule Announcement Live: आज होगा शेड्यूल का एलान
अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का एलान आज होने वाला है। आईसीसी ने सभी चीजें तय कर ली हैं बस अब कुछ ही देर में वह एलान कर देगा। इसी के साथ साफ हो जाएगा की भारत में किन शहरों में मेजबानी मिली है और श्रीलंका में कहां मैच खेले जाएंगे।