    India vs Sri Lanka: हांगकांग सिक्सेस में भारतीय टीम का सफर समाप्त, श्रीलंका से मिली करारी शिकस्त

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:26 PM (IST)

    भारतीय टीम का हांगकांग सिक्सेस 2025 में सफर लगातार हार के साथ समाप्त हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ जीत से अभियान शुरू करने के बाद, भारत को कुवैत, यूएई और नेपाल से लगातार हार मिली, जिससे वह मुख्य क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। अपने आखिरी मैच में भी टीम इंडिया श्रीलंका से 48 रनों से हार गई, जिसमें नियमित कप्तान दिनेश कार्तिक की जगह स्टुअर्ट बिन्नी ने कमान संभाली थी। भारतीय टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, जबकि पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुका है।  

    Hong Kong Sixes: भारत का सफर समाप्त

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs Sri Lanka Hong Kong Sixes: भारतीय टीम का हांगकांग सिक्सेस 2025 में लगातार चौथी हार के साथ सफर समाप्त हो गया है। इस टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। पाकिस्तान की टीम फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुका है, जबकि भारतीय टीम को खाली हाथ लौटना होगा।

    टीम इंडिया ने अपना आखिरी मैच रविवार यानी आज 9 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ खेला, जिसमें श्रीलंकाई टीम ने 48 रनों से एकतरफा जीत दर्ज की। इस मैच में नियमित कप्तान दिनेश कार्तिक नहीं खेले, उनकी जगह स्टुअर्ट बिन्नी ने टीम की कमान संभाली।

    Hong Kong Sixes: भारत का सफर समाप्त

    भारत ने अपने अभियान की शुरुआत अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर जीत के साथ की, जिसने प्रशंसकों में उत्साह भर दिया था। हालांकि, यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। 8 नवंबर को भारतीय टीम के लिए एक बुरा दिन साबित हुआ, जब उसे लगातार तीन हार का सामना करना पड़ा:-

    1. कुवैत से 27 रनों की चौंकाने वाली हार मिली, जहां कुवैत के बल्लेबाज ने आखिरी ओवरों में तूफानी पारी खेलकर मैच का रुख पलट दिया।

    2. यूएई के खिलाफ भी हार मिली, जहां दिनेश कार्तिक और अभिमन्यु मिथुन के बेहतरीन स्कोर बनाने के बावजूद भारतीय गेंदबाज लक्ष्य का बचाव नहीं कर पाए।

    3. नेपाल से 92 रनों की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, जब नेपाल ने टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर (137/0) खड़ा किया और भारत सिर्फ 45 रन पर सिमट गया।

    इन लगातार हारों के कारण भारत मुख्य क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया।

    आखिरी मैच में भी निराशा मिली

    आज यानी 9 नवंबर को टीम इंडिया ने अपना आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला। नियमित कप्तान कार्तिक की जगह स्टुअर्ट बिन्नी ने कमान संभाली। इस मैच में भी हार का सिलसिला नहीं थमा और श्रीलंका ने भारत को 48 रनों से हरा दिया।

    श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बिना कोई विकेट खोए 138 रन का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में, भारत केवल 90/3 रन ही बना सका। भरत चिप्ली (41 रन) और कप्तान बिन्नी (25* रन) के जुझारू प्रदर्शन के बावजूद टीम लक्ष्य से दूर रह गई। भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में कमजोर रहा, खासकर श्रीलंका के खिलाफ, जहाँ पाँच गेंदबाजों में से किसी को भी कोई सफलता नहीं मिली।

    यह टूर्नामेंट भारतीय टीम के लिए एक सबक रहा कि सिक्स-ए-साइड जैसे छोटे प्रारूप में, एक भी गलती भारी पड़ सकती है। भारत अब टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, जबकि पाकिस्तान जैसी कुछ टीमें फाइनल की रेस में आगे बढ़ गई हैं।