स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। राजकुमार शर्मा के मार्गदर्शन में खेल रही साउथ एशिया की टीम ने रविवार को एबी डिविलियर्स की उप-सहारा अफ्रीका टीम को आठ विकेट से हराकर पहले टेस्ट ट्वेंटी टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। साउथ एशिया की लड़कियों ने तीन रन की बढ़त दिलाई, इसके बाद साउथ एशिया ने सब-सहारा अफ्रीका को 87 रन पर ऑल आउट कर दिया। साउथ एशिया के लड़कों को जीत के लिए 85 रन का लक्ष्य मिला जिसे टीम ने महज 7.2 ओवर में हासिल कर लिया।

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान सर क्लाइव लॉयड ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। विराट कोहली के भतीजे आयुष ढींगरा ने 15 रन देकर तीन विकेट लिए और 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने। वहीं, सुहानी ने नाबाद 60 रन बनाकर 'साउथ एशिया' को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई।

इस जीत के साथ ही दोनों टीमों के बीच चल रही सीरीज का भी समापन हुआ। इससे पहले टूर्नामेंट में इन दोनों टीमों के बीच एक मैच 'ड्रॉ' भी रहा था, जो 'टेस्ट ट्वेंटी' के इतिहास का पहला ड्रॉ था।

लड़कियों ने रखी जीत की नींव, सुहानी ने संभाली कमान पहले बल्लेबाजी करते हुए, 'सब-सहारा अफ्रीका' की लड़कियों ने 20 ओवरों में 136/4 का स्कोर बनाया। कंचन ने 40 गेंदों पर 54 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 बाउंड्री शामिल थीं। अंत में पेटन ह्यूम ने 18 गेंदों पर नाबाद 27 रन बनाए, जबकि पायल जाखड़ ने 19 रनों का योगदान दिया। साउथ एशिया' की ओर से अदिति अंगद लांडे ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 3 ओवरों में 22 रन देकर दो विकेट लिए। सिया चुघ ने 15 रन देकर एक विकेट लिया, जबकि सुहानी भरतकुमार कहंडल ने भी एक मेडन ओवर के साथ 1/20 का योगदान दिया।

इसके जवाब में साउथ एशिया की लड़कियों की टीम ने 139/3 का स्कोर बनाया और तीन रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। सुहानी ने 44 गेंदों पर नाबाद 60 रन बनाकर पारी को संभाला, जिसमें छह चौके और एक छक्का शामिल था। उन्हें सिया चुघ का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 34 गेंदों पर 29 रन बनाए। साउथ एशिया ने फाइनल के पहले हाफ में तीन रन की बढ़त बना ली।

स्वर्णिम गौर उप-सहारा अफ्रीका की सबसे सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने अपने चार ओवरों में 16 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि कंचन ने 25 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। कोहली के भांजे ने गेंद से किया कमाल तीन रन की बढ़त मिलने के बाद साउथ एशिया के लड़कों ने अनुशासित गेंदबाजी करते हुए फाइनल पर अपना नियंत्रण बना लिया और उप-सहारा अफ्रीका की पूरी टीम को 14.2 ओवरों में 87 रनों पर समेट दिया। जोसेफ हॉपकिंस ने 18 गेंदों पर 31 रनों की आक्रामक पारी खेली (जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल थे), लेकिन उन्हें बाकी बल्लेबाजों से कोई खास साथ नहीं मिला। विराट कोहली के भांजे आयुष ढिंगरा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवरों में 15 रन देकर 3 विकेट लिए।