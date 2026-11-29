स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी-20 मैच में धमाकेदार शतक लगाया, मगर उनका यह शतक भी काम नहीं आया। इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में सात रन से जीत दर्ज कर टी-20 सीरीज पर कब्जा कर लिया। पांच मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 3-1 की अजेय बढ़त मिल गई है।

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में सात विकेट पर 181 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम इसके जवाब में 20 ओवर में सात विकेट पर 174 रन ही बना सकी। मिचेल मार्श ने 57 बॉल में 119 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी में नौ चौके और नौ छक्के शामिल थे।

मिचेल मार्श ने अकेले लड़ी लड़ाई 182 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए अकेले मिचेल मार्श ने संघर्ष किया। मार्श को दूसरे छोर से कोई सहयोग नहीं मिला। जैक फ्रेजर मैक्गर्क खाता भी नहीं खोल सके। सैम हार्पर (18), निखिल चौधरी (12) और टिम डेविड (12) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। हालांकि मार्श ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर ऑस्ट्रेलिया को मैच में बनाए रखा। मिचेल मार्श ने 49 बॉल में टी-20 इंटरनेशनल में दूसरा शतक लगाया।

आखिरी ओवर में हेनरी क्रोकोम्बे ने पलटी बाजी आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 12 रन बनाने थे और मिचेल मार्श क्रीज पर मौजूद थे। हेनरी क्रोकोम्बे ने आखिरी ओवर की पहली तीन बॉल पर सिर्फ तीन सिंगल दिया। ओवर की चौथी बॉल पर क्रोकोम्बे ने मिचेल मार्श का विकेट हासिल किया। पांचवीं बॉल पर नए बल्लेबाज जोएल डेविस भी बिना खाता खोले आउट हो गए। ओवर की आखिरी बॉल पर एडम जंपा सिर्फ एक रन बना सके। हेनरी क्रोकोम्बे ने आखिरी ओवर में सिर्फ चार रन दिए और दो विकेट हासिल किए।