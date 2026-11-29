स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली के इलाज को लेकर बड़ी पहल की है। एकनाथ शिंदे ने विनोद कांबली के इलाज का पूरा खर्चा उठाने का वादा किया है। विनोद कांबली लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। उनके दिमाग में खून का थक्का जम गया है और उन्हें लंबे समय तक इलाज की जरुरत है।

पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली शनिवार को अपने परिवार के साथ मुंबई स्थित एकनाथ शिंदे के आधिकारिक आवास नंदनवन पहुंचे थे। इस मुलाकात के दौरान विनोद कांबली की पत्नी एंड्रिया हेविट, दोनों बच्चे और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पिच क्यूरेटर नदीम मेमन भी शामिल थे। एकनाथ शिंदे ने इस मुलाकात के दौरान उनकी पूरी मदद का भरोसा दिया।

ठाणे के जुपिटर अस्पताल में होगा इलाज एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया पर विनोद कांबली के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने कहा कि पूर्व क्रिकेटर के दिमाग में खून का थक्का जम गया है. इससे उन्हें बार-बार स्ट्रोक आने का खतरा है। वह याददाश्त कमजोर होने सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनके लिए लंबे समय तक इलाज की जरूरत है। एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया कि विनोद कांबली का इलाज ठाणे के जुपिटर अस्पताल में कराया जाएगा।