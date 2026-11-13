PAK vs SL: सऊद शकील फिर शतक से चूके, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट हुआ ड्रॉ

एपी, रावलपिंडी। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पांचवें दिन पाकिस्तान के सऊद शकील दूसरी पारी में शतक से चूक गए। उनकी 97 रन की शानदार पारी ने श्रीलंका की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और मैच ड्रॉ रहा।

सीरीज का दूसरा टेस्ट मंगलवार से रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहली पारी 434/9 रन पर घोषित की थी। शकील ने उसमें 93 रन बनाए थे। आखिरी दिन उन्होंने 210 गेंदों का सामना किया और लगभग पूरे समय क्रीज पर डटे रहे। पाकिस्तान का स्कोर आठ विकेट पर 284 रन और कुल बढ़त 272 रन होने पर खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया और मैच ड्रा घोषित हुआ।