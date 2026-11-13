शून्य पर आउट होने का गम भुलाकर विराट कोहली ने जीता फैंस का दिल, मैट हेनरी को मैच के बाद दिया स्पेशल गिफ्ट- Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को मैट हेनरी ने शुक्रवार को चौथे वनडे में अपनी शानदार गेंदबाजी से क्लीन बोल्ड कर दिया था। कोहली बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। मगर कोहली ने शून्य पर आउट होने के गम को भुलाकर अपने अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया।

कोहली ने खेल भावना की मिसाल देते हुए हेनरी को भारतीय टीम की जर्सी गिफ्ट की, जिसका वीडियो न्यूजीलैंड टीम की आधिकारिक इंस्टाग्राम हैडल द्वारा शेयर किया गया। View this post on Instagram A post shared by BLACKCAPS (@blackcapsnz) हेनरी का शानदार प्रदर्शन हेनरी का मैच में शानदार प्रदर्शन रहा। हेनरी ने पहले ही ओवर में भारत को तीन बड़े झटके दिए। उन्होंने पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाया।

इसके बाद ओवर की पांचवीं गेंद पर हेनरी ने कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। वहीं कोहली को पवेलियन भेजने के बाद अगली ही गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर का भी विकेट चटका दिया। हेनरी ने इसके अलावा, ईशान किशन, कुलदीप यादव और गुरनूर बराड़ को भी आउट किया। उन्होंने 27 रन देकर कुल छह विकेट झटके। हेनरी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफद मैच चुना गया था। हालांकि, कोहली ने खुद के प्रदर्शन और टीम की हार को भुलाते हुए खेल भावना का सुंदर मिसाल दिया और हेनरी को उनके यादगार प्रदर्शन के लिए भारतीय टीम की स्पेशल जर्सी गिफ्ट कर दी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विल यंग के 125 रनों की शानदार पारी की वजह से भारत के सामने 334 रनों का लक्ष्य रखा था, जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 89 रनों पर सिमट गई।