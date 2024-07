MLC 2024: Finn Allen का तूफानी शतक, फॉफ डुप्लेसिस का फाइनल खेलने का टूटा सपना; फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स ने 10 रन से हराया

यह भी पढ़ें- 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अमेरिका में मचाया गदर, गेंदबाजों की हालत हो गई खराब, एमएस धोनी का दोस्त बना उन्हीं की फ्रेंचाइजी का दुश्मन

Cometh the hour, cometh the man 💪@Stake MVP Finn Allen stands up for the San Francisco Unicorns in the Challenger Play-Off, taking his side to the Championship 🏆#StakeMVP | #MLC2024 |#CognizantMajorLeagueCricket | #T20 | #TSKvSFU pic.twitter.com/JVpQKzngpb