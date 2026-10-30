SA vs AUS: रिकल्टन-मुल्डर का शतक, ऑस्ट्रेलिया को मिल गया सीरीज जीतने के लिए लक्ष्य; बचा है सिर्फ एक दिन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रायन रिकल्टन और वियान मुल्डर के शानदार शतक की मदद से साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 387 रन बना दिए। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक प्रोटियाज ऑलआउट भी हो गई।

ऑस्ट्रेलिया को आखिरी दिन मैच और सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए 288 रन बनाने की जरुरत है। ऑस्ट्रेलिया ने एक वक्त पर साउथ अफ्रीका को मुश्किल में डाल दिया था, जब उसने 181 रन पांच विकेट गंवा दिए थे। मगर रिकल्टन और मुल्डर ने अफ्रीका की पारी को संभाल लिया।

रिकल्टन और मुल्डर का जबरदस्त शतक रिकल्टन और मुल्डर के बीच छठे विकेट के लिए 154 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई। रिकल्टन ने 219 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 101 रनों की पारी खेली। मुल्डर ने 221 गेंदों में 115 रन ठोके। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और चार छक्के लगाए। इन दोनों खिलाड़ियों की दमदार पारी की वजह से साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 288 रनों का बड़ा लक्ष्य रख दिया है।