Ranji Trophy Round-Up: सनत सांगवान और यशस्वी जायसवाल ने ठोके शतक, दिल्ली को मिली एक और निराशा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली को अपने घरेलू मैदान पर लगातार दूसरे मैच में ड्रॉ खेलना पड़ा। हिमाचल के विरुद्ध ड्रॉ खेलने के बाद दिल्ली को पुडुचेरी के विरुद्ध भी एक ही अंक से संतोष करना पड़ा। हालांकि इस सत्र में सनत सांगवान चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने इस सत्र के अपने तीसरे रणजी मैच की छठी पारी में दूसरा शतक जड़ा। वह पिछली पारी में भी एक रन से शतक से चूके थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वह अब तक इस सत्र में नाबाद 211, 56, 79, 01, 99 और नाबाद 122 रन की पारी खेल चुके हैं। सनत के अलावा अर्पित ने भी नाबाद 170 रनों की पारी खेली। दोनों के बीच 321 रन की अटूट साझेदारी हुई जिसकी मदद से दिल्ली ने दूसरी पारी में अच्छी शुरुआत की, लेकिन पहली पारी की बढ़त के आधार पर पुडुच्चेरी को तीन अंक मिले। पुडुचेरी ने दिल्ली के पहली पारी के 294 रन के जवाब में 481 रन बनाए थे। दिल्ली ग्रुप डी में पांचवें स्थान पर है।

यशस्वी का शतक, मुंबई को मिला एक अंक आरंभिक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट सीरीज की तैयारी पुख्ता करता हुए 16वां प्रथम श्रेणी शतक लगाया, लेकिन मुंबई की टीम राजस्थान के विरुद्ध ड्रॉ रहे ग्रुप डी के मैच में एक ही अंक बना सकी। राजस्थान ने पहली पारी में 617 रन बनाने के बाद 363 रन की बढ़त ले ली थी। दीपक हुड्डा ने 248 रन की यादगार पारी खेली। पहली पारी में 254 रन बनाने वाली मुंबई टीम ने तीसरे दिन के आखिर में बिना किसी नुकसान के 89 रन बना लिए थे। अंतिम दिन जायसवाल ने 174 गेंद में 156 रन बनाए जिसकी मदद से मुंबई ने तीन विकेट पर 269 रन बनाए। । आखिरी दिन राजस्थान ने 60 ओवर डाले।

झारखंड ने नगालैंड को पारी व 196 रन से हराया वहीं रांची में अनुकूल रॉय की शानदार गेंदबाजी के चलते झारखंड ने नगालैंड को पारी और 196 रनों से पराजित किया। यह मैच जेएससीए स्टेडियम में मंगलवार को संपन्न हुआ, जहां नागालैंड के बल्लेबाज अनुकूल की स्पिन गेंदबाजी का सामना नहीं कर सके। पहली पारी में अनुकूल ने आठ विकेट लिए, जबकि दूसरी पारी में पांच विकेट लिए। झारखंड की टीम ने पहली पारी में आठ विकेट पर 510 रन बनाकर पारी घोषित की। नगालैंड की पहली पारी 156 रनों पर समाप्त हुई। दूसरी पारी में भी नागालैंड के बल्लेबाज झारखंड की स्पिन गेंदबाजी के सामने बेबस नजर आए और पूरी टीम लंच से पहले 160 रन पर आउट हो गई।