Ranji Trophy Round Up: दिल्ली को मिली शर्मनाक हार, बिहार ने कराया ड्रॉ तो मध्य प्रदेश को मिली जीत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली क्रिकेट के लिए मंगलवार का दिन इतिहास के सबसे खराब दिनों में से एक साबित हुआ। रणजी ट्रॉफी में सात बार की चैंपियन टीम दिल्ली को जम्मू-कश्मीर ने सात विकेट से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। यह पहली बार है जब जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी में दिल्ली को मात दी है। टीम के ओपनर कमरान इकबाल ने अविजित शतक (133) जड़कर ऐतिहासिक जीत दिलाई।

1960 के बाद से दोनों टीमें 43 बार आमने-सामने आई हैं, जिनमें से 37 मुकाबले दिल्ली ने जीते थे। लेकिन इस बार दिल्ली का दबदबा पूरी तरह खत्म नजर आया। 179 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जम्मू-कश्मीर ने अंतिम दिन 124 रन की जरूरत से शुरुआत की। कमरान इकबाल ने शुरुआत में सतर्क रहते हुए धीरे-धीरे दिल्ली के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। कप्तान परास डोगरा ने भी पहली पारी में शतक लगाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

बिहार ने खेला ड्रॉ पटना में सिक्किम के खिलाफ मंगलवार को बिहार ने रणजी ट्ऱॉफी प्लेट ग्रुप मुकाबला ड्रॉ करा लिया। सिक्किम के 429 रनों के जवाब में बिहार ने पहली पारी में सभी विकेट गंवाकर 265 और दूसरी पारी में 115.1 ओवर में छह विेकेट 392 रन बनाए। सिक्किम के रंगपो स्थित एसआइसीए मैदान पर चार दिवसीय मैच बराबरी पर समाप्त हुआ, पर पहली पारी में बढ़त के आधार पर सिक्किम को तीन और बिहार को एक अंक मिला। 91 रन बनाने वाले राबिन लिंबू प्लेयर आफ द मैच रहे। सिक्किम के क्रांथी कुमार और बिहार के बिपिन सौरभ ने शतकीय पारी खेली। सिक्किम के अंकुर कुमार ने दोनों पारियों ने आठ विकेट लिए।

मध्य प्रदेश ने गोवा को दी मात मध्यक्रम के बल्लेबाज सारांश जैन ने नाबाद 82 रनों की पारी खेलकर मध्य प्रदेश को मंगलवार को रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी मैच के आखिरी दिन गोवा को तीन विकेट से हरा दिया। मध्य प्रदेश ने पहली पारी में गोवा पर 97 रनों की बढ़त ले ली थी। उसे जीत के लिए 328 रनों के लक्ष्य का मिला था। टीम ने आखिरी दिन 21/1 से शुरुआत की और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे।

चार विकेट पर 176 रन बनाकर जैन ने निचले क्रम के कुछ सहयोग से मध्य प्रदेश की जीत की नींव रखी। अरशद खान (25) के साथ आठवें विकेट के लिए उनकी 65 रनों की अटूट साझेदारी ने मध्य प्रदेश की जीत की राह बदल दी। जैन ने 132 गेंदों की अपनी नाबाद पारी में नौ चौके लगाए। कप्तान शुभम शर्मा ने 134 गेंदों पर 72 रन बनाए, जबकि हर्ष गवली ने 54 रनों

कर्नाटक और केरल के मुकाबले ड्रॉ कर्नाटक के कप्तान मयंक अग्रवाल ने 249 गेंदों पर 103 रन बनाए, जबकि अभिनव मनोहर ने 160 गेंदों पर 96 रन बनाए, लेकिन मैच में कोई नतीजा नहीं निकल सका और महाराष्ट्र के खिलाफ उसका मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। पहली पारी में 13 रनों की मामूली बढ़त लेने वाली कर्नाटक ने 8 विकेट पर 310 रन बनाने के बाद महाराष्ट्र से हाथ मिलाने का फैसला किया। महाराष्ट्र ने पहली पारी में कर्नाटक के 313 रनों के जवाब में 300 रन बनाए थे।

मंगलपुरम में सौराष्ट्र के खिलाफ 330 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान केरल ने मैच ड्ऱॉ करा लिया। लंच तक उसका स्कोर दो विकेट के नुकसान पर 37 रन था। टीम ने वापसी करते हुए तीन विकेट पर 154 रन बनाए और खुद को हार से बचाया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली पारी की बढ़त के बाद उन्हें तीन अंक मिले। इससे पहले, सौराष्ट्र ने अपनी पारी आठ विकेट पर 402 रन पर घोषित कर दी थी।

असम ने भी खेला ड्रॉ कप्तान डेनिश दास और वरिष्ठ बल्लेबाज सिबशंकर रॉय के आक्रामक शतकों की बदौलत असम ने मंगलवार को ग्रुप सी मैच के चौथे और अंतिम दिन त्रिपुरा के खिलाफ मैच ड्रॉ करा लिया। अपनी दूसरी पारी में कल के स्कोर 78/3 से आगे खेलते हुए और भारी अंतर से जूझते हुए, असम ने पूरे दिन बल्लेबाजी करते हुए अद्भुत जज्बा दिखाया और अंतिम सत्र में खेल समाप्त होने तक 7 विकेट पर 367 रन बनाकर खेल समाप्त किया। कप्तान डेनिश दास (197 गेंदों पर 103 रन) ने धैर्यपूर्ण शतक जड़कर पारी को संभाला और असम को खराब शुरुआत के बाद मुश्किल से उबारा।

बंगाल ने रेलवे को हराया सूरत में खेले गए मैच में बाएँ हाथ के स्पिनर शाहबाज अहमद ने शानदार सात विकेट लिए जिसके दम पर बंगाल ने रेलवे को पारी और 72 रनों से हरा दिया। रेलवे की टीम अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 90 रन से आगे खेलते हुए दूसरी पारी में 55.5 ओवर में 132 रन पर ढेर हो गई और पहले ही सत्र में शाहबाज के 22.5 ओवर में 56 रन देकर 7 विकेट लेने के साथ ही पूरी टीम ढेर हो गई। उनकी निरंतर सटीकता और तेज़ टर्निंग, रेलवे के मध्य और निचले क्रम के लिए बहुत ज़्यादा साबित हुई।

विदर्भ को मिली जीत बाएं हाथ के स्पिनर पार्थ रेखाड़े के पांच विकेट की बदौलत विदर्भ ने मंगलवार को ओडिशा को 100 रनों से हराकर रणजी ट्रॉफी के ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। जीत के लिए 345 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्वास्तिक सामल (65) और गौरव चौधरी (47) के बीच 100 रनों की शानदार ओपनिंग साझेदारी के बाद ओडिशा 84 ओवर में 244 रनों पर आउट हो गया।