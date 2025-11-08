Ranji Round-Up: 9 बल्लेबाजों ने जड़ा शतक, मेघायल के खिलाड़ी की डबल सेंचुरी; हनुमा विहारी और मुशीर ने छोड़ी छाप

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रणजी ट्रॉफी के चौथे राउंड का खेला जारी है। पहले दिन 9 शतक बने और एक दोहरा शतक देखने को मिला। सरफराज खान के भाई मुशीर खान मुंबई के लिए शतकीय पारी खेली। सिद्धेश लाड ने भी शतक जड़ा। झारखंड के लिए कुमार कुशाग्र ने शतक जड़ा। मेघालय के अर्पित ने दोहरा शतक जड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रणजी राउंड-4 का पहला दिन एलीट ग्रुप ए कानपुर में उत्तर प्रदेश ने नागालैंड पर दबाव बनाया है। माधव कौशिक (120*) और आर्यन जुयाल (118*) के शतकों की बदौलत उत्तर प्रदेश ने दिन का खेल समाप्त होने तक 1 विकेट पर 301 रन बना लिए हैं।

विशाखापत्तनम में आंध्र के खिलाफ तमिलनाडु ने वापसी की। एक समय 9 विकेट पर 103 रन बनाने के बाद वे 182 रन तक पहुंच पाए। दिन का खेल समाप्त होने तक आंध्र का स्कोर 1 विकेट पर 20 रन है और टीम 162 रन से पीछे है।

विदर्भ बनाम ओडिशा का मुकाबला नागपुर में खेला जा रहा है। ध्रुव शौरी ने 128* रन बनाए, जिससे मेजबान टीम ने एक समय 3 विकेट पर 6 विकेट गंवाने के बाद 5 विकेट पर 234 रन बना लिए हैं। कुमार कुशाग्र (133*) और रॉबिन मिंज (79) ने बड़ौदा के खिलाफ झारखंड को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। स्टंप्स के समय, दोनों बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 135 रन जोड़कर झारखंड का स्कोर 5 विकेट पर 327 रन कर दिया।

एलीट ग्रुप बी कर्नाटक और महाराष्ट्र ने पहले दिन संयुक्त रूप से शानदार प्रदर्शन किया। मयंक अग्रवाल (80) और आर स्मरण (54) ने पुणे में मेहमान टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जहां कर्नाटक ने 89/3 से आगे खेलते हुए 257/5 का स्कोर बनाया।

पोरवोरिम में मध्य प्रदेश बनाम गोवा का मैच मेहमान टीम की बढ़त के साथ समाप्त हुआ। सारांश जैन (72 रन पर 4 विकेट) ने गेंदबाजी में अगुवाई की। दिन का खेल समाप्त होने तक गोवा ने 8 विकेट पर 256 रन बना लिए थे।

चंडीगढ़ और पंजाब के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। आयुष गोयल के चार विकेट की बदौलत पंजाब ने चंडीगढ़ को 173 रनों पर रोक दिया, जिसके बाद चंडीगढ़ ने पंजाब का स्कोर 71/3 कर दिया। सौराष्ट्र के खिलाफ केरल का दमदार प्रदर्शन जारी है। मंगलापुरम में एमडी निधिश के छह विकेटों की बदौलत मेहमान टीम 160 रन पर आउट हो गई, जिसके बाद केरल का स्कोर 2 विकेट पर 82 रन हो गया और वह केवल 78 रन पीछे थी।

एलीट ग्रुप सी असम के खिलाफ त्रिपुरा के लिए हनुमा विहारी (143*) और सेंटू सरकार (94) ने शानदार पारी खेली। अगरतला में पहले दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने 4 विकेट पर 316 रन बनाए, जहां दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 210 रन जोड़े।

मेजबान गुजरात ने सर्विसेज के आठ विकेट गिरा दिए हैं। मेहमान टीम के कई बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत नहीं की, जिससे टीम लगातार विकेट खोती रही, जिनमें से तीन सिद्धार्थ देसाई ने लिए। सर्विसेज का स्कोर 8 विकेट पर 203 रन है।

अनुस्तुप मजूमदार (103*) और शाहबाज अहमद (86) ने रेलवे के खिलाफ बंगाल को संकट से उबारा। 37वें ओवर तक बंगाल का स्कोर 4 विकेट पर 61 रन था। मजूमदार और अहमद ने तेजी से 134 रन जोड़े। सूरत में बंगाल ने 5 विकेट पर 273 रन बनाए।

रोहतक में उत्तराखंड ने हरियाणा को पटका। जे सुचित (27 रन पर 5 विकेट) और मयंक मिश्रा (38 रन पर 4 विकेट) की शानदार गेंदबाजी के दम पर हरियाणा को 112 रन पर समेटने के बाद, मेहमान उत्तराखंड ने 2 विकेट पर 126 रन बनाकर 14 रन की बढ़त बना ली।

एलीट ग्रुप डी रायपुर में छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। मेजबान टीम ने 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं, जिसमें संजीत देसाई (69) ने सर्वाधिक रन बनाए और पुनीत दाते ने दो विकेट लिए।

दिल्ली के खिलाफ जम्मू-कश्मीर मुश्किल में है। दिल्ली के खिलाफ औकिब नबी ने 35 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे मेजबान टीम 211 रन पर आउट हो गई। जवाब में सिमरजीत सिंह ने तीन विकेट लेकर दिल्ली टीम का स्कोर 31 रन पर 3 विकेट कर दिया और अब वह 180 रन से पीछे है।

हैदराबाद और राजस्थान भी बराबरी पर रहे। हैदराबाद के खिलाफ मेजबान टीम ने राहुल राधेश (85*) की बदौलत 7 विकेट पर 295 रन बनाए। वहीं, अनिकेत चौधरी और अशोक शर्मा ने मेहमान टीम के लिए दो-दो विकेट लिए। हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मुंबई के लिए मुशीर खान (112) और सिद्धेश लाड (100*) ने शानदार प्रदर्शन किया। एक समय मेजबान टीम का स्कोर 4 विकेट पर 73 रन था, लेकिन मुशीर और लाड ने बीकेसी ग्राउंड पर 157 रन जोड़ दिए। हिमाचल प्रदेश के लिए अर्पित गुलेरिया ने दो विकेट लिए।

प्लेट ग्रूप सिक्किम ने बिहार की पहली पारी को 265 रनों पर समेट दिया। साकिबुल गनी (66) और आयुष लोहारुका (63) ने अर्धशतक जमाए, लेकिन अंकुर मलिक (63 रन देकर 5 विकेट) ने घातक गेंदबाजी की। सिक्किम ने बिना किसी नुकसान के 14 रन बना लिए थे और अभी 251 रन पीछे है।