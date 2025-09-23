PAK vs SL Live Score: हसारंगा ने पाकिस्तान को दिया तीसरा झटका, सैम अयूब को भेजा पवेलियन

PAK vs SL Live Score: बांग्लादेश से मात खाने के बाद श्रीलंकाई टीम आज पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल कर फाइनल की रेस में बने रहना चाहेगी। वहीं पाकिस्तान इस मैच में हार जाती है तो फिर उसका फाइनल खेलना मुश्किल हो जाएगा।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सुपर-4 में अपने दूसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए उसे बड़ा स्कोर खड़ा नहीं करने दिया। काफी कोशिश के बाद श्रीलंकाई टीम 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 133 रन ही बना सकी। श्रीलंका के लिए कामिंडु मेंडिस ने अर्धशतक जमाया। उन्होंने 44 गेंदों पर 50 रन बनाए।

पाकिस्तान के लिए अबरार अहमद ने शानदार गेंदबाजी की और चार ओवरों में सिर्फ आठ रन देकर एक विकेट लिया। शाहीन शाह अफरीदी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए। हारिस रऊफ और हुसैन तलत के हिस्से दो-दो विकेट आए।