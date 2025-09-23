Language
    PAK vs SL Live Score: हसारंगा ने पाकिस्तान को दिया तीसरा झटका, सैम अयूब को भेजा पवेलियन

    PAK vs SL Live Score: बांग्लादेश से मात खाने के बाद श्रीलंकाई टीम आज पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल कर फाइनल की रेस में बने रहना चाहेगी। वहीं पाकिस्तान इस मैच में हार जाती है तो फिर उसका फाइनल खेलना मुश्किल हो जाएगा।

    By Abhishek Upadhyay Tue, 23 Sep 2025 11:01 PM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सुपर-4 में अपने दूसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए उसे बड़ा स्कोर खड़ा नहीं करने दिया। काफी कोशिश के बाद श्रीलंकाई टीम 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 133 रन ही बना सकी। श्रीलंका के लिए कामिंडु मेंडिस ने अर्धशतक जमाया। उन्होंने 44 गेंदों पर 50 रन बनाए। 

    पाकिस्तान के लिए अबरार अहमद ने शानदार गेंदबाजी की और चार ओवरों में सिर्फ आठ रन देकर एक विकेट लिया। शाहीन शाह अफरीदी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए। हारिस रऊफ और हुसैन तलत के हिस्से दो-दो विकेट आए। 

    23 Sept 202511:01:40 PM

    PAK vs SL Live Score: पाकिस्तान को लगा तीसरा झटका

    सातवें ओवर की चौथी गेंद पर हसारंगा ने सैम अयूब को शानदार गुगली पर बोल्ड कर पाकिस्तान को तीसरा झटका दिया है। 

    23 Sept 202510:57:53 PM

    PAK vs SL Live Score: फखर जमां भी आउट

     तीक्षणा ने छठे ओवर में दो विकेट लेकर श्रीलंका को मैच में वापस ला दिया है। फरहान के बाद उन्होंने फखर जमां को आउट किया। इसमें हसारंगा के शानदार कैच का रोल ज्यादा रहा जो उन्होंने मिड ऑन पर पकड़ा। छह ओवरों के बाद पाकिस्तान का स्कोर दो विकेट के नुकसान पर 48 रन है। 

    23 Sept 202510:53:38 PM

    PAK vs SL Live Score: पाकिस्तान का पहला विकेट गिरा

    पाकिस्तान का पहला विकेट गिर चुका है। छठे ओवर की तीसरी गेंद पर तीक्षणा ने फरहान को मेंडिस के हाथों कैच कराया। पाकिस्तान ने पहला विकेट 45 रनों के कुल स्कोर पर खोया है। 

    23 Sept 202510:42:26 PM

    PAK vs SL Live Score: पाकिस्तान की अच्छी शुरुआत

     फखर जमां और फरहान ने पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दिलाई है। दोनों को आउट करना श्रीलंका के लिए मुश्किल हो रहा है। 

    23 Sept 202510:27:29 PM

    PAK vs SL Live Score: पाकिस्तान की पारी शुरू

     पाकिस्तान की पारी शुरू हो गई है। फखर जमां और साहिबजादा फरहान मैदान पर हैं और इन दोनों की कोशिश टीम को मजबूत शुरुआत देने की होगी। 

    23 Sept 202510:03:44 PM

    PAK vs SL Live Score: श्रीलंकाई पारी खत्म

    श्रीलंकाई पारी खत्म हो गई है। पाकिस्तान ने उसे बड़ा स्कोर खड़ा नहीं करने दिया। टीम किसी तरह आठ विकेट के नुकसान पर 133 रन ही बना पाई। 

    23 Sept 20259:47:53 PM

    PAK vs SL Live Score: कामिंडू मेंडिस आउट

    श्रीलंका को सातवां झटका लग गया है। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर शाहीन ने उनको एलबीडब्ल्यू किया। श्रीलंका ने रिव्यू लिया जो असफल रहा। 

    23 Sept 20259:43:41 PM

    PAK vs SL Live Score: कामिंडुु मेंडिस ने जमाया अर्धशतक

    कामिंडु मेंडिस ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर दो रन लेकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। 

    23 Sept 20259:40:44 PM

    PAK vs SL Live Score: दो ओवरों में क्या करेगी श्रीलंका

     श्रीलंका की पारी के दो ओवर बचे हैं। 18 ओवरों के बाद श्रीलंका का स्कोर छह विकेट खोकर 118 रन है। दो ओवरों में श्रीलंका की कोशिश ज्यादा से ज्यादा रन बना 150 के करीब पहुंचने की होगी। 

    23 Sept 20259:09:42 PM

    PAK vs SL Live Score: हसारंगा भी आउट

     वानिंदु हसारंगा भी आउट हो गए हैं। उन्हें अबरार ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद अबरार ने हसारंगा वाला ही जश्न मनाया। 

    23 Sept 20258:59:41 PM

    PAK vs SL Live Score: 10 ओवरों का खेल खत्म

    श्रीलंकाई टीम की पारी के 10 ओवर हो गए हैं। टीम ने 70 रन बनाए हैं लेकिन पांच विकेट खो दिए हैं। आखिरी के चार ओवरों में श्रीलंका की रनगति पर असर पड़ा है। 

    23 Sept 20258:44:24 PM

    PAK vs SL Live Score: खाता नहीं खोल सके शनाका

    हुसैन ने श्रीलंका को एक और झटका दे दिया है। आठवें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने दासुन शनाका को पवेलियन भेजा। वह हैट्रिक पर थे, लेकिन पूरी नहीं कर पाए। 

    23 Sept 20258:42:27 PM

    PAK vs SL Live Score: श्रीलंका ने खोया चौथा विकेट

    श्रीलंका ने अपना चौथा विकेट खो दिया है। आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर हुसैन तलत ने असालंका को पवेलियन की राह दिखाई। 

    23 Sept 20258:38:14 PM

    PAK vs SL Live Score: पावरप्ले खत्म

     पावरप्ले खत्म हो गया। शुरुआती छह ओवर पाकिस्तान के नाम रहे जिसने तीन विकेट अपने नाम किए। वहीं श्रीलंका ने इन छह ओवरों में 53 रन बनाए। 

    23 Sept 20258:32:54 PM

    PAK vs SL Live Score: कुशल परेरा भी लौटे पवेलियन

     श्रीलंका को तीसरा झटका लग गया है। छठे ओवर की दूसरी गेंद पर परेरा ने रऊफ पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन फहीम अशरफ ने उनका अच्छा कैच पकड़ा। 

    23 Sept 20258:16:45 PM

    PAK vs SL Live Score: श्रीलंका ने खोया दूसरा विकेट

    श्रीलंका ने अपना दूसरा विकेट खो दिया है। शाहीन ने तीसरे ओवर दूसरी गेंद पर निसांका को विकेटकीपर हारिस के हाथों कैच कराया। 

    23 Sept 20258:05:33 PM

    PAK vs SL Live Score: श्रीलंका ने दूसरी गेंद पर खोया विकेट

    श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। उसने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर विकेट खो दिया है। शाहीन शाह अफरीदी ने कुसल मेंडिस को पवेलियन की राह दिखाई। 

    23 Sept 20257:38:07 PM

    PAK vs SL Live Score: पाकिस्तान की प्लेइंग-11

    सलमान अली अगा (कप्तान), सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमां, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

    23 Sept 20257:36:40 PM

    PAK vs SL Live Score: श्रीलंका की प्लेइंग-11

    चरिथ असालंका (कप्तान), पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, दासुन शनाका, कामिंदु मेंडिस, चमिका करुणारत्ने, वानिंदु हसारंगा, महीश थीक्षाणा, दुष्मंथा चामीरा, नुवान तुषारा

    23 Sept 20257:33:48 PM

    PAK vs SL Live Score: पाकिस्तान ने जीता टॉस

    पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली अगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं श्रीलंका ने दो बदलाव किए हैं। 

    23 Sept 20257:15:51 PM

    PAK vs SL Live Score: कुछ ही देर में टॉस

    ये मैच अबू धाबी के शेख जाएद स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुकाबले का टॉस कुछ ही देर में होगा। 

    23 Sept 20257:14:38 PM

    PAK vs SL Live Score: पाकिस्तान के लिए करो या मरो वाला मैच

    भारत से मात खाने के बाद पाकिस्तान के लिए श्रीलंका के खिलाफ आज खेला जाने वाला मैच काफी अहम हो गया है। अगर पाकिस्तान ये मैच हारता है तो उसका फाइनल का सपना लगभग खत्म। वहीं श्रीलंका अगर ये मैच जीता जाता है तो फिर उसका फाइनल में जाना लगभग तय है। 