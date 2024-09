तीसरे दिन बांग्‍लादेश पहली पारी में 262 रन पर सिमट गई। 10 रन से आगे बल्‍लेबाजी करने उतरी टीम को 14 के स्‍कोर पर पहला झटका लगा। जाकिर हसन ने 16 गेंदों पर 1 रन बनाया। इसके बाद टीम को संभलने का मौका ही नहीं मिला और एक-एक कर विकेट गिरते चले गए। 26 के स्‍कोर पर बांग्‍लादेश के 6 बल्‍लेबाज अपने विकेट गंवा चुके थे। इसके बाद लिटन दास ने पारी को संभाला और शतक भी लगाया।

At the end of day three, Pakistan lead by 21 runs for the loss of two wickets 🏏#PAKvBAN | #TestOnHai pic.twitter.com/yWdqc6E6hO