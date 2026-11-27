स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जेमी ओवरटन ने गेंद से कहर बरपाते हुए टी-20 इंटरनेशनल करियर का सर्वश्रेष्ठ स्पेल फेंकते हुए पांच विकेट हासिल किए, जिससे इंग्लैंड ने तीसरे टी-20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड की टीम ने इस जीत के साथ पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है।

ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 16.5 ओवर में 108 रन पर ढेर हो गई। बारिश की वजह से खेल में बाधा आई। इंग्लैंड की टीम को 16 ओवर में 93 रन का टारगेट मिला। इंग्लैंड की टीम ने इस टारगेट को 8.5 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया।

एन्यूरिन डोनाल्ड- जॉर्डन कॉक्स ने खेली विस्फोटक पारी इंग्लैंड की टीम को एन्यूरिन डोनाल्ड ने एक बार फिर तूफानी शुरुआत दिलाई। एन्यूरिन डोनाल्ड ने 13 बॉल में 32 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस पारी में पांच चौके और एक छक्का शामिल था। फिल साल्ट (05), हैरी ब्रूक (09) बड़ी पारी नहीं खेल सके। पांचवें ओवर में इंग्लैंड ने एन्यूरिन डोनाल्ड और हैरी ब्रूक का विकेट गंवाया। इसके बाद बारिश ने खेल रोका। बारिश बंद होने के बाद जॉर्डन कॉक्स और टॉम बैंटन ने तूफानी पारी खेलकर इंग्लैंड को जीत दिलाई। जॉर्डन कॉक्स ने 14 बॉल में नाबाद 33 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल था। वहीं टॉम बैंटन भी 10 रन बनाकर नाबाद रहे।