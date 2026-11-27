स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज से पहले बांग्लादेश को तगड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा डेंगू की चपेट में आया है। नाहिद राणा साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरी टी-20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। साउथ अफ्रीका- बांग्लादेश के बीच पहला टी-20 मैच 10 दिसंबर से खेला जाना है।

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने नाहिद राणा के डेंगू होने की पुष्टि की है। नाहिद राणा फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। नाहिद राणा के प्लेटलेट काउंट में गुरुवार देर रात अचानक गिरावट हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा।

तीन हफ्ते से अधिक समय तक मैदान से दूर रहेंगे नाहिद राणा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक नाहिद राणा को पूरी तरह से ठीक होने में तीन हफ्ते से अधिक का समय लग सकता है। डेंगू की वजह से उनके स्वास्थ्य पर असर दिखेगा और वह कमजोर हो सकते हैं। ऐसे में उनकी वापसी से फिलहाल कोई तारीख तय नहीं की गई है।