SA VS BAN: बांग्लादेश को तगड़ा झटका, डेंगू की चपेट में आया तेज गेंदबाज; टी-20 सीरीज से बाहर
साउथ अफ्रीका- बांग्लादेश के बीच पहला टी-20 मैच 10 दिसंबर से खेला जाना है। तेज गेंदबाज के बाहर होने से बांग्लादेश की परेशानी बढ़ गई है।
समय कम है?
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज से पहले बांग्लादेश को तगड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा डेंगू की चपेट में आया है। नाहिद राणा साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरी टी-20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। साउथ अफ्रीका- बांग्लादेश के बीच पहला टी-20 मैच 10 दिसंबर से खेला जाना है।
क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने नाहिद राणा के डेंगू होने की पुष्टि की है। नाहिद राणा फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। नाहिद राणा के प्लेटलेट काउंट में गुरुवार देर रात अचानक गिरावट हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा।
तीन हफ्ते से अधिक समय तक मैदान से दूर रहेंगे नाहिद राणा
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक नाहिद राणा को पूरी तरह से ठीक होने में तीन हफ्ते से अधिक का समय लग सकता है। डेंगू की वजह से उनके स्वास्थ्य पर असर दिखेगा और वह कमजोर हो सकते हैं। ऐसे में उनकी वापसी से फिलहाल कोई तारीख तय नहीं की गई है।
जुलाई में चोटिल हुए थे नाहिद राणा
नाहिद राणा को जुलाई में बांग्लादेश के जिम्बाब्वे दौरे के दौरान ग्रेड टू साइड स्ट्रेन हुआ था। चोट की वजह से वह ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, एशियन गेम्स और अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं थे। नाहिद राणा के डेंगू होने से उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का इंतजार और बढ़ गया है।
टी-20 सीरीज का शेड्यूल
10 दिसंबर- पहला टी-20 मैच
12 दिसंबर- दूसरा टी-20 मैच
13 दिसंबर- तीसरा टी-20 मैच
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