स्पोर्ट्स डेस्क। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर जगह नहीं मिली। भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट के लिए टीम में एक बदलाव किया। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह गुरनूर बराड़ को मौका दिया गया। सिराज की एक बार हुई अनदेखी पर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ और मुनाफ पटेल का गुस्सा फूट पड़ा है।

मोहम्मद सिराज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके नाम कुल 43 विकेट है। साल 2020 में डेब्यू करने के बाद यह पहला मौका है, जब सिराज किसी विदेशी टेस्ट सीरीज में बिना कोई मैच खेले लौटेंगे।

विदेशी टेस्ट बॉलिंग अटैक में सबसे पहले सिराज को चुना जाना चाहिए: कैफ पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने सिराज की अनदेखी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, यकीन करना मुश्किल है कि भारत के सबसे अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक मोहम्मद सिराज को फिर से बाहर कर दिया गया है। सिराज को बुमराह के साथ भारत के विदेशी टेस्ट बॉलिंग अटैक में सबसे पहले चुना जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने खुद सिराज को वर्ल्ड-क्लास बॉलर कहा था और बताया था कि वह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं।

Hard to believe as one of India's premier fast bowler Mohammed Siraj is dropped again. Siraj should be one of the first names considered in India's overseas Test bowling attack, alongside Bumrah. Interestingly, bowling coach Morne Morkel himself called Siraj a world-class bowler and said he was bowling well. — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 26, 2026

मुनाफ पटेल ने भारत के बॉलिंग अटैक पर उठाए सवाल भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल को भी सिराज को बाहर करना रास नहीं आया। सिराज ने लिखा, एक बार फिर मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। मुनाफ ने अपने दूसरे ट्वीट में मौजूदा बॉलिंग अटैक पर भी सवाल खड़े करते लिखा, "चलो, कोई बात नहीं अगर आप मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपकी अगली बॉलिंग यूनिट कहां है, जो मैच जिताने में माहिर हो ?