स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर मोहम्मद सिराज को नहीं चुना। टीम इंडिया ने बदलाव तो किया और प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर किया, लेकिन उनकी जगह गुरनूर बराड़ को मौका दिया। सिराज को फिर मायूसी मिली और इसे लेकर टीम मैनेजमेंट की आलोचना भी हो रही है।

टॉस के बाद सिराज मैदान पर चश्मा लगाए हुए दिखे और उनकी स्थिति को लेकर भारत के पूर्व स्पिनर मुरली कार्तिक ने सवाल उठा दिए। उन्होंने सिराज की तरफदारी की और कहा है कि सिराज को निश्चित तौर पर प्लेइंग-11 में न चुने जाने का अफसोस होगा।

'क्या रो रहे हैं सिराज?' कार्तिक ने सिराज को देखकर ये अनुमान भी लगाया कि शायद वह रो रहे हैं। सिराज को देख कार्तिक को लगा कि शायद वह चश्मे के पीछे अपने आंसू छिपा रहे हैं। उन्होंने कहा, "क्या वह रो रहे हैं? क्योंकि वह भावुक इंसान हैं। कुछ लोग टीम से बाहर जाने के बाद भी ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ लोग वाकई में खेलना चाहते हैं। वह फिक्र नहीं करते कि उनके पैर में दर्द है या सिर में। वह अपना सब कुछ झोंक देते हैं। सिराज इसी तरह के हैं।"