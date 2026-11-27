स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट मैच शुरु हुआ है। उम्मीद की जा रही थी कि पहले मैच में मोहम्मद सिराज को बाहर रखने के बाद उन्हें इस मैच में मौका मिलेगा। हालांकि, ऐसा हुआ नहीं। टीम इंडिया में बदलाव तो हुआ, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की जगह गुरनूर बराड़ को मौका दिया गया। वह आज अपना डेब्यू कर रहे हैं।

इसी के साथ सिराज का वो क्रम टूट गया है जो उनके डेब्यू से चला आ रहा था। गौतम गंभीर ने उन्हें इस मैच में भी मौका नहीं दिया और बल्लेबाजी करने वाले गेंदबाजों को अहमियत देते हुए सिराज को बेंच पर ही बैठने पर मजबूर कर दिया।

पहली बार हुआ ऐसा सिराज ने अपना पहला टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। तब से वह लगातार घर से बाहर हर सीरीज में एक न एक मैच खेल रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। यानी ऐसा पहली बार है जब सिराज घर से बाहर टेस्ट सीरीज में एक भी मैच नहीं खेल रहे हैं।

सिराज वो गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने विदेशी जमीन पर शानदार खेल दिखाया है। फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड दौरे पर उनकी गेंदबाजी कोई भी नहीं भूल सकता। उन्होंने अकेले के दम पर भारत को मैच जिताकर भी दिए और मैच बचाए भी, लेकिन इस सीरीज में सिराज को मायूसी हाथ लगी।