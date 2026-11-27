IND vs NZ: बिना गेंद खेले ही यशस्वी जायसवाल ने किया बड़ा कारनामा, सचिन को छोड़ा पीछे; 32 साल पुराने रिकॉर्ड की कर ली बराबरी
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने बिना कोई गेंद खेले ही इतिहास रच दिया है। उन्होंने एक खास लिस्ट में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है।
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शुक्रवार से क्राइस्टचर्च में शुरू हुए दूसरे टेस्ट में बिना कोई गेंद खेले ही इतिहास रच दिया। जायसवाल हेगली ओवल में अपना 33वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपने सभी टेस्ट अलग-अलग मैदानो पर खेले हैं।
जायसवाल ने तीन साल पहले वेस्टइंडीज में अपने टेस्ट करियर की शुरूआत की थी। इसके बाद से ही वो अलग-अलग देशों में अलग-अलग मैदानों पर खेलकर एक अनोखे रिकॉर्ड लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया है।
यशस्वी जयसवाल द्वारा खेले गए सभी 33 टेस्ट मैचों की सूची (12 जुलाई 2023 – 27 नवंबर 2026)
|
क्रमांक
|
विरोधी टीम
|
मैदान (वेन्यू)
|
तारीख
|
टेस्ट नंबर
|
1
|
बनाम वेस्टइंडीज
|
रोसेउ
|
12 जुलाई 2023
|
#2510
|
2
|
बनाम वेस्टइंडीज
|
पोर्ट ऑफ स्पेन
|
20 जुलाई 2023
|
#2513
|
3
|
बनाम दक्षिण अफ्रीका
|
सेंचुरियन
|
26 दिसंबर 2023
|
#2520
|
4
|
बनाम दक्षिण अफ्रीका
|
केपटाउन
|
3 जनवरी 2024
|
#2522
|
5
|
बनाम इंग्लैंड
|
हैदराबाद
|
25 जनवरी 2024
|
#2525
|
6
|
बनाम इंग्लैंड
|
विशाखापत्तनम
|
2 फरवरी 2024
|
#2526
|
7
|
बनाम इंग्लैंड
|
राजकोट
|
15 फरवरी 2024
|
#2530
|
8
|
बनाम इंग्लैंड
|
रांची
|
23 फरवरी 2024
|
#2531
|
9
|
बनाम इंग्लैंड
|
धर्मशाला
|
7 मार्च 2024
|
#2534
|
10
|
बनाम बांग्लादेश
|
चेन्नई
|
19 सितंबर 2024
|
#2550
|
11
|
बनाम बांग्लादेश
|
कानपुर
|
27 सितंबर 2024
|
#2552
|
12
|
बनाम न्यूजीलैंड
|
बेंगलुरु
|
16 अक्टूबर 2024
|
#2555
|
13
|
बनाम न्यूजीलैंड
|
पुणे
|
24 अक्टूबर 2024
|
#2557
|
14
|
बनाम न्यूजीलैंड
|
वानखेड़े
|
1 नवंबर 2024
|
#2560
|
15
|
बनाम ऑस्ट्रेलिया
|
पर्थ
|
22 नवंबर 2024
|
#2561
|
16
|
बनाम ऑस्ट्रेलिया
|
एडिलेड
|
6 दिसंबर 2024
|
#2568
|
17
|
बनाम ऑस्ट्रेलिया
|
ब्रिस्बेन
|
14 दिसंबर 2024
|
#2570
|
18
|
बनाम ऑस्ट्रेलिया
|
मेलबर्न
|
26 दिसंबर 2024
|
#2571
|
19
|
बनाम ऑस्ट्रेलिया
|
सिडनी
|
3 जनवरी 2025
|
#2575
|
20
|
बनाम इंग्लैंड
|
लीड्स
|
20 जून 2025
|
#2587
|
21
|
बनाम इंग्लैंड
|
बर्मिंघम
|
2 जुलाई 2025
|
#2591
|
22
|
बनाम इंग्लैंड
|
लॉर्ड्स
|
10 जुलाई 2025
|
#2594
|
23
|
बनाम इंग्लैंड
|
मैनचेस्टर
|
23 जुलाई 2025
|
#2596
|
24
|
बनाम इंग्लैंड
|
द ओवल
|
31 जुलाई 2025
|
#2598
|
25
|
बनाम वेस्टइंडीज
|
अहमदाबाद
|
2 अक्टूबर 2025
|
#2600
|
26
|
बनाम वेस्टइंडीज
|
दिल्ली
|
10 अक्टूबर 2025
|
#2601
|
27
|
बनाम दक्षिण अफ्रीका
|
ईडन गार्डन्स
|
14 नवंबर 2025
|
#2606
|
28
|
बनाम दक्षिण अफ्रीका
|
गुवाहाटी
|
22 नवंबर 2025
|
#2609
|
29
|
बनाम अफगानिस्तान
|
न्यू चंडीगढ़
|
6 जून 2026
|
#2621
|
30
|
बनाम श्रीलंका
|
गाले
|
15 अगस्त 2026
|
#2630
|
31
|
बनाम श्रीलंका
|
कोलंबो (SSC)
|
23 अगस्त 2026
|
#2633
|
32
|
बनाम न्यूजीलैंड
|
वेलिंगटन
|
19 नवंबर 2026
|
#2647
|
33
|
बनाम न्यूजीलैंड
|
क्राइस्टचर्च
|
27 नवंबर 2026
|
#2649
जायसवाल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की
जायसवाल ने डेब्यू के बाद लगातार अलग-अलग मैदानों पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने के मामले में संजय मांजरेकर के 1994 से चले आ रहे वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।
मांजरेकर ने जायसवाल की तरह ही अपने शुरूआती 33 टेस्ट मैच अलग-अलग मैदानों पर खेले थे। इसके बाद उनका अलग-अलग मैदान पर खेलने का लय 34वें मैच में टूटा, जब वो बेंगलुरू में खेलने के लिए उतरे, क्योंकि वो पहले भी इस मैदान पर खेल चुके थे।
जायसवाल ने इस दौरान सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। सचिन ने अपने शुरूआती 32 टेस्ट मैच अलग-अलग मैदानों पर खेले थे। जायसवाल ने पिछले मैच में सचिन की बराबरी की थी। मगर अब वो आगे निकल चुके हैं।
डेब्यू से लगातार अलग-अलग मैदानों पर सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी
|
खिलाड़ी
|
मैदान (वेन्यू)
|
संजय मांजरेकर
|
33
|
यशस्वी जायसवाल
|
33
|
सचिन तेंदुलकर
|
32
|
जवागल श्रीनाथ
|
24
|
दिनेश रामदीन
|
24
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