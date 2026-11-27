स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा है कि उनकी टीम पहले दिन और ज्यादा बेहतर खेल दिखा सकती थी।

न्यूजीलैंड ने दिन का अंत पांच विकेट के नुकसान पर 246 रनों के साथ किया। एक समय न्यूजीलैंड का स्कोर चार विकेट के नुकसान पर 110 रन था। यहां भारत का पलड़ा भारी लग रहा था, लेकिन आखिरी सेशन में मेजबान टीम ने वापसी की। दिन का खेल खत्म होने तक टॉम ब्लंडल 53 और ग्लेन फिलिप्स 36 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत की तरफ से आकाशदीप ने दो विकेट लिए।

कर सकते थे बेहतर भारत को शुरुआत में नई गेंद से फायदा मिला, लेकिन बाद में उसके गेंदबाज संघर्ष करते दिखे। हालांकि, गेंद कई बार बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में गई लेकिन फील्डर तक नहीं जा सकी। आकाशदीप को लगता है कि पहले दिन भारतीय टीम के गेंदबाज और बेहतर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को भी माना कि ब्रेक के बाद टीम का अच्छे एरिया में गेंदबाजी करने का फैसला फायदेमेंद साबित हुआ।

आकाशदीप ने कहा, "पहले सेशन में, गेंद पर कुछ नमी थी और वह आसानी से बल्ले पर नहीं आ रही थी और न ही तेजी से जा रही थी और इसी कारण जो किनारे लग रहे थे वो स्लिप फील्डरों तक नहीं जा रहे थे। शुरुआत में हम भी गेंद को मूव करा रहे थे। लंच के बाद हमने फैसला किया कि हम अच्छे एरिया में गेंदबाजी करेंगे और धैर्य रखेंगे। यह हमारा प्लान था और इससे हमें मदद मिली। कुल मिलाकर अच्छा दिन रहा, लेकिन हम और बेहतर कर सकते थे।"